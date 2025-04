Fabián Bustos dejó de ser técnico de Universitario. El argentino, campeón nacional con los cremas en el año de su centenario, se despidió del plantel crema y será presentado en las próximas horas como nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay. Y, en este contexto complicado, el nombre de Jorge Fossati es el que más suena en las últimas horas para reemplazarlo.

Jorge Fossati responde sobre posible interés de Universitario tras salida de Bustos: ¿Qué dijo el técnico uruguayo?

Por ese motivo, el experimentado estratega uruguayo fue consultado sobre las posibilidades de regresar al club de Ate. Radio Exitosa se contactó con él y su respuesta fue corta pero contundente.

“No. Por ahora ningún contacto oficial o directo conmigo”, comentó Fossati, quien luego de dirigir a la selección peruana no trabajó más como técnico, por lo que se encuentra en condición de entrenador libre.

Jorge Fossati aseguró el último lunes que todavía no hay contacto con Universitario. / ALEJANDRO PAGNI

Por qué se fue Fabián Bustos de Universitario

Bustos decidió dar una conferencia de prensa para explicar cuáles fueron los motivos por los que decidió dejar Universitario. “Fueron motivos deportivos completamente, sin que nadie se moleste. Hay cosas que están mal en el fútbol peruano, que no se valoran ni se respetan. Hay muchas cosas infundadas. El fútbol peruano retrocede y no avanza, eso también tiene que ver un poco. No soy un inmortal para venir como justiciero, pero acá hay cosas que pasan y en otros países con las mismas reglas... Pero no solo retrocede el fútbol peruano, sino todos como sociedad. Muchos periodistas son objetivos, pero otros no lo son y hay otros que están disfrazados”.

El estratega también explicó cuál es el reto profesional que se ha planteado. “No había forma de convencer porque ya hice un reto deportivo que tengo planificado para mi vida. Me gusta una carrera de ser un entrenador que vaya a varios países y conseguir objetivos, y en ese camino estoy. Me voy a un equipo muy grande como la ‘U’, con más historia también porque ha sido campeón de la Libertadores y del mundo”.

Hinchas de Universitario piden la vuelta de Jorge Fossati, si se confirma la salida de Fabián Bustos a Olimpia

El lunes 14 de abril, en las primeras horas de la mañana, el club crema, por medio de sus redes sociales, oficializó que el técnico argentino no seguirá en Ate. En este contexto, los hinchas merengues piden el regreso de Jorge Fossati al banquillo del actual bicampeón del fútbol peruano.

Jorge Fossati dirigió a Universitario en 2023 y fue campeón nacional. (Foto: Universitario)

“Es el momento que vuelva Fossati”, “El regreso más esperado de todos, el de Jorge Fossati”, “Fossati es el indicado, hay que llamarlo de una buena vez”, “No pierdan tiempo, no busquen a otro, es Fossati”, “Fossati conoce al plantel, la liga y los rivales, es el indicado”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de la ‘U’ en redes sociales.

Asimismo, un video de América Deportes también dejó en claro que Fossati es el preferido por los fanáticos merengues. A todos se les preguntó, en la previa del duelo ante Melgar, quién debía reemplazar a Bustos. La mayoría se inclinó por la vuelta del experimentado estratega uruguayo.