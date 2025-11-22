A nivel nacional, el auge de los centros comerciales resulta evidente, y esto debido a la inauguración de nuevos proyectos tales como el venidero outlet premium a cargo de Mallplaza. De acuerdo a la información dada a conocer por parte de dicha cadena de origen chileno, a inicios de 2026 un nuevo formato estará habilitándose para beneficio de miles de limeños, y sobre lugar cuya zona se ubica entre dos importantes distritos capitalinos.

EN ESTE LUGAR SE VIENE CONSTRUYENDO EL PRIMER OUTLET PREMIUM DE MALLPLAZA QUE ABRIRÁ SUS PUERTAS EN 2026

Indicadores financieros que miden el beneficio operativo bruto de una empresa, y antes de deducir los intereses e impuestos, hoy son dados a conocer por parte de Mallplaza, la cadena de centros comerciales que mediante comunicado oficial, también anuncia la venidera inauguración de formato Premium Outlets que busca marcar “un nuevo hito en la evolución de su modelo de negocio”.

Según los datos e información compartida oficialmente, dicha empresa ha alcanzado cifras históricas con un alza de 42,2% en EBITDA, y una vez finalizado el tercer trimestre de 2025 que evidencia crecimiento a nivel corporativo, y termina por contemplar inversiones ascendentes a los 570 millones de dólares.

Con respecto a la marca Mallplaza Premium Outlets presentada de manera formal a inicios de noviembre 2025, te contamos que el nuevo formato de centro comercial abriría sus puertas en febrero del venidero año, y estará ubicado en el mismo lugar donde operaba el Open Plaza de Atocongo.

“Esta nueva línea de desarrollo busca aprovechar de mejor forma las eficiencias de los activos y responder a nuevas dinámicas de consumo, ampliando las oportunidades de crecimiento del portafolio”, remarca la propia compañía de origen chileno mediante comunicado donde además refiere que hacia el tercer trimestre de 2025, la sucursal peruana ha continuado “profundizando la transformación de sus centros urbanos hacia un modelo centrado en la experiencia”.

LA UBICACIÓN DEL NUEVO CENTRO COMERCIAL QUE SE INAUGURARÁ EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

La capital del Perú hoy concentra a gran porcentaje poblacional, y por ende requiere de mayores espacios e infraestructura para el desarrollo de diversas actividades, siendo centro comercial proyectado para construirse en SJL, el mismo que conectará a los visitantes con una de las 26 estaciones habilitadas mediante la Línea 1 del Metro de Lima.

De acuerdo a información referida por Manfred Paulmann, presidente del directorio de Cencosud Shopping, y recogidas por medios especializados como Perú Retail, hacia fines del 2025 el distrito limeño que acoge a más de 1 millón de habitantes, tendrá la posibilidad de disfrutar de las instalaciones del segundo mall inaugurado tras lanzamiento del Mall Aventura, y en el mismo lugar donde actualmente funciona el Metro La Hacienda aperturado durante mediados de junio de 2010.

Sumado a esta noticia vinculada al denominado Cenco Malls en SJL, se puede precisar que la ubicación del referido centro comercial brindará estratégicamente conexión con la Estación Los Jardines de la Línea 1 situada en la cuadra 33 de la Av. Próceres de la Independencia, sirviendo de esta forma como importante medio de transporte a través de tren eléctrico que abarca distritos desde Lima Sur.

Un nuevo Cenco Mall pasará a inaugurarse en San Juan de Lurigancho, y sobre el terreno donde funcionaba el conocido Metro La Hacienda. (Fuente: ACCEP)

Según la información compartida por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la inversión para llevarse a cabo e inaugurarlo a fines de 2025, asciende a unos 230 millones de dólares necesarios con la finalidad de construir 7 niveles con una superficie arrendable de aproximadamente 107 mil m2.

Cabe recordar con respecto al lugar del proyecto, que este gran centro comercial a cargo de Cenco Malls, hoy se encuentra en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Este que precisamente incluye de manera estratégica, una conexión directa con la Línea 1 del Metro de Lima.