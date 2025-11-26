El empleo a nivel nacional, hoy es fomentado por diversos organismos autónomos encargados de impartir justicia, y esto mediante convocatorias laborales vigentes en 2025. Por necesidades transitorias en la mayoría de los concursos publicados, el Poder Judicial (PJ) se encuentra buscando seleccionar y reclutar a los mejores talentos del país a fin de terminar cubriendo vacantes que figuran requeridas por parte de sus dependencias más importantes, y pueden hacerte obtener salarios ascendentes a los más de 10 mil soles desde el mes de diciembre.

EL PJ LANZA ESTAS CONVOCATORIAS LABORALES QUE PODRÍAN HACERTE GANAR MÁS DE 10 MIL SOLES

Las vacantes de empleo destinadas a cubrir puestos laborales en entidades estatales, periódicamente se encuentran disponibles y vigentes para que puedas postular en años como este 2025, y de cumplir con el perfil requerido, ahora empezar a formar parte del PJ.

Actualmente, y hacia fines de noviembre e inicios de diciembre, dicho organismo llama la atención debido a la publicación de convocatorias a partir de las cuales fomenta la apertura o continuidad de procesos para la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), y ello con el objetivo de encontrar al mejor talento profesional en alguno de los siguientes rubros requeridos:

Derecho

Administración

Contabilidad

Economía

Ingeniería Industrial

Con respecto a los procesos iniciados, te contamos que el PJ lanza convocatoria laboral puntual donde hasta se requiere que el postulante certifique estudios de maestría realizados en Gestión Pública, Derecho, entre otras especialidades de similares características, y asimismo cuente con experiencia habiendo trabajado 4 años como mínimo dentro del sector público y/o privado.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS VACANTES QUE SOLICITA CUBRIR EL PJ DESDE FINES DE NOVIEMBRE 2025

Auxiliar de vigilancia / CAS N° 042

- Remuneración: S/1.950

- Requisitos: Secundaria completa

Técnico administrativo para el servicio de comunicaciones / CAS N° 353

- Remuneración: S/3.440

- Requisitos: Egresado técnico superior (3 o 4 años) en Administración, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y/o afines, o estudios universitarios en Administración, Contabilidad u otras carreras afines.

Coordinador de gestión de calidad / CAS N° 354

- Remuneración: S/7.800

- Requisitos: Título profesional en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica y/o afines, con colegiatura y habilitación profesional vigente.

Asistente legal en descarga procesal en materia laboral / CAS N° 355

- Remuneración: S/4.000

- Requisitos: Egresado de Derecho

LINK DEL PJ PARA POSTULAR EN LÍNEA A LAS CONVOCATORIAS LABORALES CON VIGENCIA HASTA FIN DE AÑO

Los procesos CAS 2025 del PJ, hoy son llevados a cabo en línea, y mediante el Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de Personal (PSEP).

Según las bases y cronograma de cada convocatoria laboral lanzada por parte de dicha institución autónoma del Estado peruano, tu acceso al enlace compartido líneas arriba, te permitirá encontrar los detalles acerca de cada vacante solicitada, y una vez leída la propuesta, cumplir con lo determinado a fin de terminar siendo entrevistado durante el inicio de diciembre.

Convocatorias CAS - PJ es el aplicativo donde los postulantes deben seleccionar el tipo de concurso elegido en base a la numeración planteada, y asimismo consultar los pormenores detrás de un proceso de selección que figura activado con miras al venidero 2026.