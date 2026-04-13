Vía Panamericana TV, los ánimos se caldean en “La Granja VIP”, el reality de convivencia que viene llamando la atención de medios e internautas también, y ahora hace noticia con motivo de la celebración de las Elecciones Generales 2026. La medida extraordinaria tomada por parte de la producción de dicho programa de telerrealidad, terminó generando que todos los participantes salieran del aislamiento para dirigirse a sus respectivos locales, y de esa forma pudieran emitir una votación a partir de la cual también tuvieron la chance de reencontrarse con pareja, hijos, y seres más queridos. A propósito de los comicios del 12 de abril, te contamos cómo se produjo el recorrido de cada uno hacia las mesas de sufragio habilitadas, y puntualmente quiénes fueron aquellos famosos que permanecieron encerrados.

ASÍ SUFRAGARON LOS PARTICIPANTES DE “LA GRANJA VIP” EL 12 DE ABRIL Y LA RAZÓN DEL PORQUÉ DOS DE ELLOS NO EMITIÓ VOTO

Las cámaras nunca se apagan en “La Granja VIP”, el formato de telerrealidad que causa revuelo debido a la propia convivencia, y hasta enfrentamientos directos entre participantes, llamando ahora la atención el hecho de verlos dirigirse a sus respectivos locales para participar de las Elecciones Generales 2026.

El 12 de abril, y en medio de la alegría que les generaba tener contacto con el mundo exterior, 10 de los concursantes del reality de Panamericana TV, fueron trasladados a colegios e instituciones donde figuraban asignados para ejercer voto, y tanto Pablo Heredia como Pati Lorena, permanecieron aislados considerándose motivos muy particulares.

Con respecto al primero de los dos participantes mencionados de “La Granja VIP”, resulta importante hacer mención que se trata de un ciudadano argentino, mientras la segunda es una exproductora con residencia estadounidense.

Bajo estrictos controles de seguridad y acompañamiento del equipo de producción, los 10 famosos peruanos que conforman reality de convivencia, finalmente fueron trasladados a respectivos locales de votación para participar de las Elecciones Generales 2026, y divididos en dos vans lograron descender recibiendo el cariño del público.

Participantes como Diego Chávarri y Mark Vito, generaron mayor revuelo durante salida extraordinaria del 12 de abril, y esto debido al acercamiento que tuvieron con cada una de sus parejas a las afueras de los colegios o instituciones asignadas.

ESTOS SON LOS TRÁMITES QUE NO PODRÁS REALIZAR SI OMITES PAGO DE MULTA ELECTORAL POR INASISTENCIA A LOCAL DE VOTACIÓN

En medio de protestas por la falta de instalación de mesas de sufragio, finalmente la jornada de Elecciones Generales 2026 ha terminado llevándose a cabo en Perú, y evidenciándose un alto porcentaje de ciudadanos que por diversos motivos, no ejerció su derecho al voto.

Al respecto, y previo a la celebración de históricos comicios a nivel nacional, la especialista en capacitación electoral de la ONPE, Cledy Gutiérrez, advirtió mediante diálogo concedido a Exitosa, que quienes no cumplan con pagar multa económica tras inasistencia a local asignado, quedarán automáticamente impedidos de realizar trámites puntuales ante entidades públicas como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Si omites el acto de sufragio durante las Elecciones Generales, y resides en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), debes pagar 110 soles, 55 para distritos pobres (1% UIT), y 27.50 si vives en distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

“Para poder, por ejemplo, hacer un trámite notarial, alguna gestión, incluso para cambiar su DNI, cuando quiera hacerlo, primero tiene que pagar la multa que corresponde”, refiere asimismo Cledy Gutiérrez de la ONPE, y entorno a ese ciudadano que no pudo o simplemente decidió no votar el 12 de abril, y termina estando obligado a pagar penalidad económica hasta como miembro de mesa (S/275).