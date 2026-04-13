Por Redacción EC

Vía Panamericana TV, los ánimos se caldean en “La Granja VIP”, el reality de convivencia que viene llamando la atención de medios e internautas también, y ahora hace noticia con motivo de la celebración de las Elecciones Generales 2026. La medida extraordinaria tomada por parte de la producción de dicho programa de telerrealidad, terminó generando que todos los participantes salieran del aislamiento para dirigirse a sus respectivos locales, y de esa forma pudieran emitir una votación a partir de la cual también tuvieron la chance de reencontrarse con pareja, hijos, y seres más queridos. A propósito de los comicios del 12 de abril, te contamos cómo se produjo el recorrido de cada uno hacia las mesas de sufragio habilitadas, y puntualmente quiénes fueron aquellos famosos que permanecieron encerrados.

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