Por Redacción EC

Es conocido que la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de presuntos maltratos físicos y psicológicos, así como por supuestas infidelidades y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo, Christian Cueva. No obstante, en lo que parece ser una nueva etapa, la trujillana ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en el mundo de los realities con su ingreso a ‘La granja VIP’, un programa de convivencia en el que varios famosos se enfrentan a diversos retos extremos con el objetivo de llevarse el premio mayor de la temporada: S/ 100 000. Frente a ello, la empresaria norteña ha manifestado su intención de permanecer el mayor tiempo posible en el programa, ya que cuenta con fuertes deudas que le ha causado más de un dolor de cabeza. De hecho, recientemente en el reality se vivió un emotivo momento cuando López reveló que el jugador de Juan Pablo II College podría dejarla sin bienes de los que sus menores hijos puedan beneficiarse. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.