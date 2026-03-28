Es conocido que la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de presuntos maltratos físicos y psicológicos, así como por supuestas infidelidades y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo, Christian Cueva. No obstante, en lo que parece ser una nueva etapa, la trujillana ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en el mundo de los realities con su ingreso a ‘La granja VIP’, un programa de convivencia en el que varios famosos se enfrentan a diversos retos extremos con el objetivo de llevarse el premio mayor de la temporada: S/ 100 000. Frente a ello, la empresaria norteña ha manifestado su intención de permanecer el mayor tiempo posible en el programa, ya que cuenta con fuertes deudas que le ha causado más de un dolor de cabeza. De hecho, recientemente en el reality se vivió un emotivo momento cuando López reveló que el jugador de Juan Pablo II College podría dejarla sin bienes de los que sus menores hijos puedan beneficiarse. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ REVELÓ PAMELA LÓPEZ SOBRE CHRISTIAN CUEVA EN ‘LA GRANJA VIP’?

A través del programa ‘La granja vip’, Pamela López mostró su lado más vulnerable al contar a sus compañeros una de las preocupaciones que más le generan dolor de cabeza. De acuerdo con la animadora de eventos, antes de ingresar al reality sostuvo una reunión con el padre de sus hijos, Christian Cueva, quien le planteó asumir la pensión del colegio; no obstante, dentro del proceso de divorcio solo se consignarían una camioneta y un terreno valorizado en mil soles. Asimismo, la trujillana, visiblemente afectada, relató que la vivienda donde se encuentran sus menores hijos habría sido transferida a terceras personas, por lo que, según ella, en cualquier momento ‘Aladino’ podría sacarlos, dejándolos desprotegidos.

“Un día antes de entrar a La Granja, me sienta para conciliar, pero en esa conciliación me ofrece pagar directamente el colegio. En el divorcio solamente entraría una camioneta que la tiene usando, la ha usado todo este tiempo su amante, y un terreno de mil soles. El resto de propiedades es la casa donde viven mis hijos. Esa casa ya la transfirió con testaferros, no hay nada que me ampare a mí y a mis hijos, no tenemos nada. Solo tenemos una vivienda de por vida, pero mañana él tiene otros hijos y, si se le da la reverenda gana, nos tira una patada en el c*** y nos bota de esa casa. Entiende mi frustración”, contó entre lagrimas.

¿POR QUÉ PAMELA LÓPEZ QUIERE PERMANECER EN ‘LA GRANJA VIP 2026′?

En la última edición de ‘La granja VIP’, Pamela López protagonizó uno de los momentos más emotivos al confesar, entre lágrimas, a Mónica Torres que necesita permanecer en el programa el mayor tiempo posible. Según la trujillana, necesita seguir ganando el dinero con el objetivo de pagar sus deudas y le permita vivir holgadamente sin preocupaciones. A pesar de que la influencer no brindó detalles ni montos exactos de sus obligaciones financieras, ella fue realista al afirmar que cree que no permanecerá por mucho tiempo en el programa, sobre todo, porque ha mantenido ciertos conflictos con sus compañeras, como Pati Lorena y Samahara Lobatón, así como su falta de experiencia en reality. “Cosas que yo debo. Soy consciente de que no sé si voy a llegar a ganar el premio. Creo que no. Pero apunto a quedarme el mayor tiempo posible para poder ahorrar y pagar muchas cosas que yo debo. Pero yo no sé sobre esto (reality). No sé quién es real o qué”, dijo López muy conmovida mientras se desahogaba con la actriz.