El último domingo, ’El Valor de la Verdad’ volvió a ser tendencia en Perú, luego que se emitiera el tercer programa del 2025. En esta ocasión, generando gran expectativa, la invitada estelar fue Macarena Vélez. Y, para este 30 de marzo, se confirmó que la famosa que se sentará en el sillón rojo será Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán.

Estas son todas las preguntas que responderá Melissa Klug en ‘El Valor de la Verdad’

La empresaria responderá las preguntas relacionadas a Christian Cueva, Jefferson Farfán y Diego Chavarri. Sin embargo, todo hace ver que gran parte de las interrogantes que se le plantearán será sobre el tipo de relación que tuvo con ‘Aladino’.

Cabe mencionar, además, que en el avance mostrado se ve a una Melissa bastante afectada e incluso llorando, por lo que se espera que revele detalles muy emotivos sobre su vida personal.

Melissa Klug será la cuarta invitada de El Valor de la Verdad. (Captura La Noche Habla)

Dónde y cuándo ver ‘El Valor de la Verdad’ con Melissa Klug

Este domingo 30 de marzo, la cuarta invitada que se sentará en el temible sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ será Melissa Klug, quien promete sorprender con sus impactantes revelaciones relacionadas con su vida privada y profesional. Por ello, aquellos seguidores que deseen sintonizar el programa concurso, que inicia a partir de las 9:45 p. m., pueden hacerlo a través del canal de Panamericana Televisión, disponible en el Canal 5 y 705 HD de las señales de Movistar y Claro.

¿Por qué casi no sale al aire ‘El Valor de la Verdad’ con Tilsa Lozano?

El viernes 14 de marzo, en ‘La noche habla’, estuvo como invitado Beto Ortiz, quien estuvo contando detalles de los siguientes invitados en ‘El valor de la verdad’. Sin embargo, durante la entrevista, el periodista reveló por primera vez que el episodio de Tilsa Lozano, actual conductora del programa, casi no sale al aire en 2013 y, a su vez, el público se perdería de las confesiones de su relación amorosa oculta con Juan Manuel Vargas. Por su parte, la exvengadora mencionó que también había una “mano negra” que tenía la intención de que sus declaraciones no se vuelvan viral.

Tilsa Lozano fue una de las invitadas más polémicas de 'El Valor de la Verdad' en su momento.

Aunque eso no es todo, ya que el comunicador confesó la principal razón por la que la entrevista de la popular ‘Tilín’ estuvo a punto de ser censurada del programa concurso y del canal, ya que, según él, en esa época, los nuevos directivos eran conservadores. “Coincidió el programa con el cambio de administración o de dueños de Latina en el 2013. Me parece que los directivos eran un poco conservadores y querían hacer televisión blanca. Las negociaciones no lo pudieron impedir. Si no hubiera sido un romance de personas que todo el mundo conocía, tú te hubieras cortado las venas y no pasaba nada. Los televidentes se vieron identificados. Fue un fenómeno. Eres un fenómeno”, sostuvo Ortiz.

Lista de preguntas que respondió Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’

Pamela López, expareja y madre de los hijos de Christian Cueva, respondió las siguientes preguntas en el primer programa de El Valor de la Verdad:

¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras estabas dando a luz? ’ Respuesta: Sí

¿Decía Christian Cueva que Pamela Franco era una cualquiera? ’ Respuesta: Sí

¿Dejarías que tus hijos se relacionen con Pamela Franco? ’ Respuesta: No

¿Metía a Pamela Franco en las concentraciones? ’ Respuesta: Sí

¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva? ’ Respuesta: Sí

¿Te agredió Cueva varias veces? ’ Respuesta: Sí

¿Te insinuó Cueva que abortes? ’ Respuesta: Sí

¿Tenía Cueva varios chips de celulares en su maleta? ’ Respuesta: Sí

¿Fue el famoso yape a la otra Pamela para comprar chelas? ’ Respuesta: Sí

¿Te dijo Cueva que tuvo relaciones sexuales con Melissa Klug? ’ Respuesta: Sí

¿Le pidió la hija de Melissa Klug a Cueva ser su pareja de promoción? ’ Respuesta: Sí

¿Asistía Cueva a una iglesia cristiana para obtener tu perdón? ’ Respuesta: Sí

¿Fue Christian Domínguez el paño de lágrimas de Pamela Franco? ’ Respuesta: Sí

¿Te describió Christian Domínguez todas las casas de Cueva? ’ Respuesta: Sí

¿Organizaba Cueva encerronas con futbolistas? ’ Respuesta: Sí

¿Afanó Cueva a Marisol? ’ Respuesta: Sí

¿Amenazó Cueva a Marisol con mostrar sus conversaciones? ’ Respuesta: Sí

¿Pamela terminaste con tu enamorado por Christian Cueva ? ’ Respuesta: Sí

¿Te contó Cueva que Cris Soifer le sacaba plata? ’ Respuesta: Sí

¿Amas a Christian Cueva? ’ Respuesta: No