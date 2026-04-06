La misión Artemis II de la NASA marca un hito sin precedentes en la exploración espacial moderna. Tras décadas de espera, cuatro astronautas vuelven a las inmediaciones de nuestro satélite natural, y el mundo entero quiere ser testigo de este momento. Si te preguntas cuándo sucederá la llegada y sobrevuelo a la Luna y cómo puedes seguir la transmisión, aquí te damos todos los detalles.

¿A qué hora llega la nave Orion de Artemis II a la Luna?

México (CDMX), Costa Rica, Guatemala, El Salvador: 5:02 p. m.

5:02 p. m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 6:02 p. m.

6:02 p. m. Bolivia, Venezuela, Paraguay, Rep. Dominicana: 7:02 p. m.

7:02 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil (Brasilia): 8:02 p. m.

Cronología de la misión para hoy (Hora de Perú / Colombia)

12:00 p. m. – Inicio de la transmisión oficial en vivo por NASA+ y YouTube.

– Inicio de la transmisión oficial en vivo por y YouTube. 12:56 p. m. – Récord Histórico: La tripulación supera la distancia del Apollo 13, convirtiéndose en los humanos que más lejos han estado de la Tierra.

– La tripulación supera la distancia del Apollo 13, convirtiéndose en los humanos que más lejos han estado de la Tierra. 1:45 p. m. – Comienzo del periodo de observación lunar directa por parte de los astronautas.

– Comienzo del periodo de observación lunar directa por parte de los astronautas. 5:44 p. m. – Pérdida de señal: La nave entra en la “cara oculta” de la Luna y se corta la comunicación con la Tierra.

– La nave entra en la “cara oculta” de la Luna y se corta la comunicación con la Tierra. 6:02 p. m. – Máximo acercamiento: La Orion alcanza su punto más cercano al satélite.

– La Orion alcanza su punto más cercano al satélite. 6:25 p. m. – Earthrise: Se recupera la señal y los astronautas verán la Tierra saliendo por el horizonte lunar.

– Se recupera la señal y los astronautas verán la Tierra saliendo por el horizonte lunar. 7:35 p. m. – Inicio del eclipse solar visto desde la nave (la Luna cubrirá el Sol para los astronautas).

– Inicio del visto desde la nave (la Luna cubrirá el Sol para los astronautas). 8:20 p. m. – Fin de las observaciones lunares y comienzo del trayecto de regreso.

El momento culminante de la misión, el sobrevuelo lunar (lunar flyby), está programado para hoy, lunes 6 de abril de 2026. Según el cronograma oficial de la NASA, la nave Orion alcanzará su punto más cercano a la superficie lunar a las 6:02 p.m. (hora de Perú).

Durante este evento, la cápsula pasará a unos 7,400 kilómetros (4,600 millas) de la superficie de la Luna. Es importante recordar que Artemis II no aterrizará en el satélite; se trata de una trayectoria de “retorno libre” donde la gravedad lunar impulsará la nave de regreso hacia la Tierra tras rodear la cara oculta del satélite.

¿Cómo ver el sobrevuelo de Artemis II en vivo y en directo?

La NASA ha desplegado una cobertura mediática masiva para que nadie se pierda este evento histórico. Puedes seguir la transmisión a través de las siguientes plataformas oficiales:

NASA+ : El servicio de streaming gratuito y sin anuncios de la agencia espacial.

El servicio de streaming gratuito y sin anuncios de la agencia espacial. YouTube de la NASA: El canal oficial emitirá en vivo con comentarios de expertos y vistas en tiempo real (según lo permita la conexión por banda ancha láser).

El canal oficial emitirá en vivo con comentarios de expertos y vistas en tiempo real (según lo permita la conexión por banda ancha láser). Redes Sociales: Las cuentas oficiales en X (Twitter), Facebook e Instagram compartirán actualizaciones minuto a minuto.

Las cuentas oficiales en compartirán actualizaciones minuto a minuto. Plataformas de Terceros: Por primera vez, servicios como Netflix y Amazon Prime Video se han unido para retransmitir el evento en directo.

La cobertura especial del sobrevuelo comenzará aproximadamente a la 12:00 p.m., varias horas antes del acercamiento máximo, para mostrar los preparativos y las primeras imágenes de la Luna creciendo en el horizonte de la Orion.

¿Qué verán los astronautas durante el acercamiento a la Luna?

Los cuatro tripulantes —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— se convertirán en los primeros seres humanos en ver la cara oculta de la Luna con sus propios ojos desde 1972.

Un momento crítico ocurrirá a las 5:44 p.m., cuando la nave pase por detrás de la Luna. Durante unos 40 minutos, se perderá toda comunicación con la Tierra (el llamado “silencio de radio”), hasta que la Orion reaparezca por el otro lado a las 6:25 p.m. En ese instante, los astronautas podrían capturar la famosa vista de la “Tierra elevándose” sobre el horizonte lunar.

¿Cuál es el objetivo principal de la misión Artemis II?

A diferencia de la futura Artemis III, esta misión tiene como objetivo principal validar los sistemas de soporte vital y las capacidades de maniobra de la nave Orion con tripulación a bordo. Es la prueba de fuego antes de intentar el próximo aterrizaje humano en el polo sur lunar.

Además, la misión ha roto récords de distancia, llevando a los humanos más lejos de la Tierra de lo que jamás llegó la misión Apollo 13, alcanzando una distancia máxima de más de 400,000 kilómetros de nuestro planeta.