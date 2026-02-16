El moderno estadio de Latinoamérica que se podría inaugurar en el 2027 y que contará con tecnología china

La práctica de disciplinas como el fútbol logra llevarse a cabo gracias a infraestructuras adecuadas, y sobre todo aforos que permiten recibir a miles de espectadores anualmente. Ahora la cantidad de aficionados que puede albergar un estadio, termina llamando la atención de medios y fanáticos del ‘deporte rey’ que viven en este país de América Latina, y donde ya se evidencian grandes avances del gran recinto que con tecnología china, incluso haría eclipsar al mismísimo Maracaná de Río de Janeiro.

EL MODERNO ESTADIO LATINOAMERICANO QUE PROYECTA A INAUGURARSE EN 2027 CONTANDO CON TECNOLOGÍA CHINA

Ya transcurren los meses de 2026, y desde América Latina, medios reportan los detalles entorno a la edificación de modernas instalaciones deportivas como aquellas vinculadas a recinto cuya modernidad haría que supere al mítico Maracaná brasileño.

Desde Centroamérica puntualmente, hoy llega la noticia referente a los avances del que proyecta ser el Estadio Nacional de El Salvador gracias a construcción realizada por parte de China State Construction e inversión ascendente a los 100 millones de dólares.

Con capacidad para 50 mil personas, y posibilidad de llegar a 60 mil, dicho recinto le ofrecerá a sus espectadores una infraestructura donde resalta la habilitación de área designada para Personas con Discapacidad (PCD), por ejemplo, y asimismo diseño que contempla la incorporación de dos canchas de baloncesto y zona polideportiva destinada a la práctica de otras disciplinas.

Proyectado para inaugurarse en 2027, el Estadio Nacional representa un “proyecto emblemático de la cooperación entre China y El Salvador”, refería el presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, durante ceremonia de donación de la maqueta arquitectónica mediante la cual logra visibilizarse cómo quedaría construido en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios (Antiguo Cuscatlán).

ESTAS SON LAS MÁS RESALTANTES CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL ESTADIO NACIONAL DE EL SALVADOR

Iluminación LED de nivel FIFA, y apta para las transmisiones en ultra alta definición.

Pantallas gigantes y sistemas digitales integrados que buscan mejorar la experiencia de los espectadores.

Infraestructura multipropósito e ideal para la práctica del fútbol, y realización de conciertos y eventos culturales.

Accesos y circulación eficientes pensando en las PCD y gran flujo de personas.

Criterios de sostenibilidad gracias al uso de materiales de larga durabilidad y eficiencia energética.

LOS 16 IMPONENTES Y MÁS MODERNOS ESTADIOS DONDE SE DISPUTARÁ LA COPA DEL MUNDO 2026

Cada vez resta menos para el inicio de una nueva Copa del Mundo, en esta ocasión la vigésima tercera edición del torneo que por primera vez contará con 48 equipos y 3 países anfitriones de los cuales se desprenden 16 futuristas e imponentes estadios.

Los recintos que albergarán la máxima cita disputada por las mejores selecciones del planeta, ya cuenta con aprobación de parte de la FIFA, siendo México, Canadá y Estados Unidos las naciones que llaman la atención debido a la tecnología de punta ofrecida mediante las siguientes sedes:

CANADÁ

- Toronto Stadium / Aforo: 45 mil

Estadio inaugurado en 2007, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos.

El recinto cuenta con “techo cubierto estilo Premier League y tribunas empinadas en cada extremo del campo”.

- BC Place (Vancouver) / Aforo: 54 mil

Estadio inaugurado en 1983, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los octavos de final.

MÉXICO

- Estadio Azteca / Aforo: 83 mil

Estadio inaugurado en 1966, y donde se disputarán 3 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los octavos de final.

- Estadio Akron (Guadalajara) / Aforo: 48 mil

Estadio inaugurado en 2010, y donde se disputarán 4 partidos de la zona de grupos.

“Construido en terreno elevado y con un diseño esférico similar al coliseo, el Guadalajara Stadium es sin duda uno de los lugares más llamativos que albergarán partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026″, refiere dicho ente rector sobre la sede mexicana.

- Estadio BBVA (Monterrey) / Aforo: 53 mil 500

Estadio inaugurado en 2015, y donde se disputarán 3 partidos de la zona de grupos y uno de los 32avos.

“El equipo mexicano Monterrey juega su fútbol en esta maravilla moderna, equipada con soluciones energéticas compactas y equipos de bajo voltaje”, puntualiza la FIFA entorno a características de dicha sede mexicana.

ESTADOS UNIDOS

- Atlanta Stadium / Aforo: 75 mil

Estadio inaugurado en 2017, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, otro correspondiente a los octavos de final, y uno más por semifinales.

- Boston Stadium / Aforo: 65 mil

Estadio inaugurado en 2002, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los cuartos de final.

“Una vez completado, el estadio contará con la pantalla de video de alta definición más grande del país al aire libre (que mide 22,000 pies cuadrados), 50,000 pies cuadrados de espacios de hospitalidad y funciones cerrados con vidrio, conectividad de 360 grados entre todos los niveles del estadio y más”, refiere la FIFA entorno a proyecto de renovación de dicha sede estadounidense.

- Dallas Stadium / Aforo: 94 mil

Estadio inaugurado en 2009, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, dos de los 32avos, otro correspondiente a los cuartos de final, y uno más por semifinales.

- Houston Stadium / Aforo: 72 mil 220

Estadio inaugurado en 2002, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los octavos de final.

El recinto cuenta con “techo retráctil”, y es “famoso por su sección ‘Bull Pen’ que alberga la sección más ruidosa de los aficionados locales del equipo de fútbol americano Houston Texans”.

- Kansas City Stadium / Aforo: 73 mil

Estadio inaugurado en 1972, y donde se disputarán 4 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los cuartos de final.

- Los Angeles Stadium / Aforo: 70 mil

Estadio inaugurado en 2020, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, dos de los 32avos, y otro correspondiente a los cuartos de final.

- Miami Stadium / Aforo: 65 mil

Estadio inaugurado en 1987, y donde se disputarán 4 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, otro correspondiente a los cuartos de final, y uno más por el tercer puesto.

“El recinto ofrece entretenimiento de primer nivel y demuestra su versatilidad al acoger una gran variedad de eventos, entre los que se incluyen seis Super Bowls, la NFL Pro Bowl de 2010, El Clásico de Miami, grandes conciertos y partidos de fútbol internacional”, remarca la FIFA acerca de la importancia de dicha sede norteamericana.

- New York New Jersey Stadium / Aforo: 82 mil 500

Estadio inaugurado en 1987, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, otro correspondiente a los octavos de final, y uno más por la gran final.

- Philadelphia Stadium / Aforo: 69 mil

Estadio inaugurado en 2003, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, y uno de los octavos de final.

- San Francisco Bay Area Stadium / Aforo: 71 mil

Estadio inaugurado en 2014, y donde se disputarán 5 partidos de la zona de grupos, y uno de los 32avos. de final.

- Seattle Stadium / Aforo: 69 mil

Estadio inaugurado en 2002, y donde se disputarán 4 partidos de la zona de grupos, uno de los 32avos, y otro correspondiente a los octavos de final.

El recinto cuenta con una “forma de herradura única con un extremo norte abierto para dar una impresionante vista del horizonte de Seattle”.

Con respecto a la realización de la Copa del Mundo 2026 que pasará a disputarse en los 3 países norteamericanos, resulta importante destacar que a falta de la disputa de las repescas, ya son 42 las selecciones clasificadas, y el viernes 5 de diciembre la FIFA dio a conocer precisamente la conformación de cada grupo mediante sorteo llevado a cabo en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos.