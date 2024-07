La nueva función de WhatsApp, Meta AI, que lleva la experiencia de mensajería a un nuevo nivel con el uso de inteligencia artificial, ha despertado la curiosidad de muchos usuarios que ya se toparon con su opción; sin embargo, también ha dejado desconcertados a aquellos que aún no logran visualizar su botón en sus aplicaciones. Ante este escenario, si eres una de las personas que aún no cuenta con esta innovadora función, te aconsejamos que no te desesperes y que sigas los siguientes pasos para intentar activar Meta AI en tu dispositivo móvil.

¿QUÉ DEBO HACER SI NO CUENTO CON EL BOTÓN DE META AI DE WHATSAPP EN MI CELULAR?

Si aún no encuentras el botón de Meta AI ya sea en tu WhatsApp o en tu Facebook Messenger de tu dispositivo Android o iOS, te contamos que existen pasos sencillos para solucionar este inconveniente sin necesidad de cambiar de dispositivo.

Primero, asegúrate de haber actualizado la aplicación a la última versión disponible en la tienda de aplicaciones correspondiente. Meta AI requiere al menos la versión 2.24.13.77 de WhatsApp y la versión 466.0.0.39.109 en Facebook Messenger para funcionar, según informa Depor Play.

Después, verifica la configuración de la aplicación para asegurarte de que todas las actualizaciones y permisos estén activados correctamente. Si el problema persiste, intenta reiniciar tu dispositivo para actualizar todas las configuraciones.

Estos pasos simples suelen resolver la mayoría de los problemas relacionados con la visibilidad del botón de Meta AI en WhatsApp o Messenger, permitiéndote disfrutar de las nuevas funciones de asistencia virtual disponibles.

¿CÓMO ACTUALIZAR WHATSAPP EN MI CELULAR PARA TENER META AI?

Si utilizas un celular Android, dirígete a Google Play Store, busca la aplicación que deseas actualizar y verifica si hay una versión más reciente disponible. En el caso de iOS, el proceso es similar: accede a la App Store, busca la app de tu interés y revisa si hay alguna actualización pendiente que incluya Meta AI. Si ya tienes la última actualización en cualquiera de los dispositivos mencionados, es cuestión de tiempo hasta que Meta AI esté disponible para tu teléfono móvil.

Sin embargo, si aún no ves ninguna actualización, puedes activar la actualización automática de aplicaciones en la configuración de tu dispositivo para asegurarte de recibir las últimas funciones sin demoras. Este método te permite mantener tu aplicación al día y estar preparado para disfrutar de las nuevas características ofrecidas por Meta AI en WhatsApp y Facebook Messenger.

¿POR QUÉ NO APARECE EL BOTÓN DE META AI EN MI MÓVIL SI TENGO ACTUALIZADO MI WHATSAPP?

Primero que nada, debes saber que Meta ha implementado esta función de manera escalonada desde su lanzamiento el 27 de septiembre, lo que significa que su disponibilidad puede variar según la región y el dispositivo. Entonces, si tu dispositivo aún no muestra la función, podría deberse simplemente a que aún no ha llegado a tu área o modelo específico de teléfono.

Es recomendable mantener tus aplicaciones al día y estar atento a las actualizaciones para aprovechar todas las nuevas funciones disponibles.

¿QUÉ ACCIONES PUEDES REALIZAR CON META AI?

Entre los usos que puedes darle a esta inteligencia artificial, la plataforma Xataka destaca los siguientes:

Escribir mensajes más precisos.

Analizar textos o hacer algún resumen.

Hacer cálculos matemáticos.

Traducir textos.

Consultar sobre algunos temas de historia, ciencia, tecnología, arte, literatura, entre otras materias.

Crear imágenes que se puedan añadir a una conversación.

Finalmente, se trata de un chatbot y también se puede iniciar una conversación con el asistente. Desde cualquier ventana de chat puedes mencionar a @MetaAI para que haga su aporte a la conversación, con todas las funciones anteriores.