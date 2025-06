No cabe duda de que Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, se ha convertido en uno de los streamers más conocidos en el Perú. Con millones de seguidores en distintas plataformas digitales, en los últimos años el peruano ha ganado popularidad gracias a sus entretenidas entrevistas con destacados personajes, así como por sus polémicos contenidos. Sin embargo, lo que recientemente ha llamado la atención de sus fanáticos es la posible compra del club Juan Aurich, que el streamer estaría evaluando concretar. Estas declaraciones, con un tono irónico, han causado conmoción entre la hinchada de “El Ciclón del Norte”. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO CRISTORATA SOBRE LA POSIBILIDAD DE COMPRAR EL CLUB JUAN AURICH?

A través de una transmisión en la plataforma Kick, Cristorata y Ángel Ramírez estuvieron comentando sobre el club Juan Aurich, equipo con el ambos se sienten identificados por ser oriundos de la misma ciudad de Chiclayo. En un primer momento, ‘Cristo’ mostró su felicidad al saber que el equipo de sus amores venció por 1-0 al Juventus FC de la Liga 3.

Aunque mencionó que ver al ‘Ciclón’ competir actualmente con equipos de menor nivel le genera tristeza, recordando que en el 2015 el club disputó la Copa Libertadores frente a grandes rivales como River Plate de Argentina y Tigres de México. “Hoy ganó el Aurich, mínimo. Si juega con la Juventus de Talara. Imagínense amigos, están haciendo jugar al Aurich con equipos, qué bajo. De estar jugando con el River, con el Tigres de México. Imagínate esa locura”, dijo muy ofuscado.

Es así que un usuario no dudó en preguntarle al joven influencer sobre la posibilidad de que compre el conjunto norteño, a lo que él dejó entrever que el club rojo podría arrastrar deudas. Asimismo, fiel a su estilo, mostró sus intenciones de comprar a Juan Aurich de Chiclayo y traer a grandes estrellas del balompié. “Yo sé que puede estar barato, pero también debe tener un montón de deudas. Me imagino que debe muchísimo dinero. Entonces, es complicado, igual me gustaría comprar el Aurich y ser el presidente”, sostuvo.