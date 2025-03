Uno de los creadores de contenido más populares a nivel mundial es, sin duda, Ibai Llanos, quien, gracias a su carisma y su influencia en plataformas como Twitch y YouTube, ha sabido ganarse la admiración de miles de seguidores. En ese sentido, el streamer español siempre se ha mostrado transparente y sin complejos frente a las cámaras, por lo que decidió emprender un gran desafío en su vida: un cambio físico con el objetivo de mejorar su salud. Por ello, el vasco optó por compartir en las redes sociales su proceso para revivir esta transformación que experimentó después de perder los 170 kilos que pesaba aproximadamente. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO PESA IBAI LLANOS ACTUALMENTE?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Ibai Llanos decidió compartir con sus seguidores su experiencia de vida, cuando pesaba 169 kilos (373 libras). Sin embargo, con el objetivo de experimentar su antiguo peso, el reconocido streamer de 29 años se enfrentó a una serie de retos físicos, volviendo a cargar con los 56 kilos de grasa que perdió desde que empezó su cambio físico. De esta manera, el español utilizó tres mancuernas de 20 kilos cada que representaba el peso que perdió, con el objetivo de destacar los desafíos físicos que enfrentan las personas con obesidad y , a su vez, fomentar la empatía y comprensión hacia aquellos que están atravesando un proceso de transformación. “Quería que vieran lo difícil que es hacer esfuerzos cuando estás en 160 o 170 kilos”, contó.

@ibaillanos Un Día con Toda la Grasa que He Perdido ♬ sonido original - Ibai

Durante la prueba, que estuvo dividida en cuatro etapas, el popular creador de contenido realizó la primera fase, que consistía en subir una empinada rampa mientras cargaba el peso de las mancuernas y una mochila en su espalda. En la segunda etapa, Ibai continuó caminando con un peso adicional y recordó lo difícil que era trasladarse, sobre todo porque le costaba mucho respirar, ya que se agotaba rápidamente. Por último, en la prueba final, el español tuvo que subir y bajar escaleras con todo el peso encima. Incluso mencionó que, antes, necesitaba agarrarse de una baranda para poder movilizarse y sostenerse al mismo tiempo.

¿CUÁNDO ES LA PRESENTACIÓN DE ‘LA VELADA DEL AÑO 5′ DE IBAI LLANOS?

Iba Llano reveló, a través de sus redes sociales, que la presentación oficial de ‘La Velada del Año 5′ tendrá lugar este lunes 10 de marzo de 2025 a las 7: 30 p. m. (hora de España). Este importante evento se desarrollará en el Teatro Victoria, ubicado en Barcelona, que tiene capacidad para mil personas, por lo que se espera la presencia de 750 asistentes. Asimismo, durante la jornada, que se transmitirá mediante Twitch, se anunciarán los boxeadores que se enfrentarán en el ring, y posiblemente también se revelen los artistas invitados que animarán la fiesta para el público. A continuación, te presentamos los horarios por países de América Latina para que no se pierdan de este entretenida presentación:

Argentina, Chile y Brasil: 15:30 horas

Ecuador, Colombia y Perú: 13:30 horas

Venezuela y Estados Unidos: 14:30 horas

México: 12:30 horas

Este 10 de marzo a las 19:30 será la presentación de La Velada del Año V.



Siete combates. Todos 1vs1. Volvemos al formato clásico.



También daremos a conocer a el lugar y la fecha.



Nos vemos en mi canal de Twitch! 🫡 pic.twitter.com/H33jUl8vKj — Ibai (@IbaiLlanos) February 27, 2025

¿CUÁNTOS COMBATES HABRÁ EN ‘LA VELADA DEL AÑO 5′?

El español Ibai Llanos ha ido revelando algunos detalles sobre ‘La Velada del Año 5′ el 10 de marzo, entre ellos, está el número exacto de peleas, ya que en su publicación en las distintas plataformas ha anunciado que serán un total de 7 combates los que se podrá ver en esta quinta edición. Además, ha anunciado que se llevarán a cabo en el formato clásico de 1 vs 1, lo que significa que no habrá más el 2 vs 2 o al Rey de la Pista que se presentó en la edición del año pasado.