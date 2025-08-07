Desde su creación en 2012, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), adscrito al Ministerio de Educación, se ha consolidado como un pilar en el acceso a la educación superior. Este año, a través de Beca 18, el programa se ha propuesto la meta de superar los objetivos de los años anteriores. A propósito de ello, aquí te vamos a contar todos los requisitos para acceder a este beneficio.

Todos los requisitos para acceder a Beca 18

Tener nacionalidad peruana.

Tener menos de 22 años (para modalidades Ordinarias, Protección, Huallaga y Vraem) y hasta 30 años (para modalidad FF. AA.), a la fecha de publicación de las bases. No hay límite de edad para postular a las modalidades Repared, CNA y PA, y EIB, así como para quienes acrediten tener una discapacidad.

(para modalidades Ordinarias, Protección, Huallaga y Vraem) y hasta 30 años (para modalidad FF. AA.), a la fecha de publicación de las bases. No hay límite de edad para postular a las modalidades Repared, CNA y PA, y EIB, así como para quienes acrediten tener una discapacidad. Estar cursando o haber concluido el nivel secundario de la Educación Básica Regular (EBR), Alternativa (EBA) o Especial (EBE). Estos estudios deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación.

Acreditar alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos: tercio superior (para las modalidades Ordinaria, Huallaga y Vraem), medio superior (para las modalidades Protección, CNA y PA; y FF.AA.) o nota mínima de 12 (beca Repared)

(para las modalidades Ordinaria, Huallaga y Vraem), medio superior (para las modalidades Protección, CNA y PA; y FF.AA.) o nota mínima de 12 (beca Repared) Demostrar condición de vulnerabilidad o situación especial, de acuerdo a cada modalidad

o situación especial, de acuerdo a cada modalidad Presentar las declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.

Beneficios de la BECA 18

Académicos:

Costo de un examen o una carpeta de admisión.

Matrícula.

Pensión de estudios Nivelación académica (dentro del primer ciclo de estudios, siempre y cuando sea parte integral de la malla curricular o plan de estudios regular).

Obtención del grado, título y/o equivalente de acuerdo con la normativa de la IES.

Idioma inglés (solo para estudios universitarios cuando no forme parte de la malla curricular, a partir del segundo año de estudios)

No académicos:

Alimentación.

Alojamiento.

Movilidad local.

Materiales de estudio.

Útiles de escritorio.

Vestimenta y/o uniforme y artículos de seguridad industrial.

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza.

Transporte interprovincial (desde la localidad de origen hacia la provincia donde cursará estudios y viceversa, solo al inicio y término de la beca)

Cuáles son las condiciones priorizables en BECA 18

Son situaciones especiales que suman puntaje para efectos de la evaluación de los inscritos en el concurso de Beca 18, pero no son obligatorias: