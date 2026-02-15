¿Quiénes son los jubilados de la ONP que recibirán pago con aumento este 21 de febrero?

A pocos días de finalizar febrero 2026, tanto trabajadores del sector público como jubilados, han recibido su pago correspondiente al presente mes. De hecho, este grupo de personas se beneficiará con diversos beneficios laborales y otras medidas aprobadas por el Gobierno peruano. Por ello, en esta oportunidad, los adultos mayores que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibirán un reajuste en el pago de sus pensiones, que será depositado a través del Banco de la Nación. Esta buena noticia, principalmente, busca contribuir a la protección económica de los afiliados a la SNP, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, fortaleciendo así su bienestar y calidad de vida. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS JUBILADOS DE LA ONP QUE RECIBIRÁN UN AUMENTO ENTRE EL 12 AL 21 DE FEBRERO?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que 9 699 adultos mayores recibirán sus pensiones en la modalidad de pago a domicilio desde el jueves 12 al sábado 21 de febrero. En esta oportunidad, los pensionistas recibirán un reajuste de hasta S/ 100, correspondiente al presente mes. Así, las visitas domiciliarias en la zona de Lima Norte se llevarán a cabo del 12 al 14 de febrero en distritos como Comas y San Martín de Porres, así como también Ancón, Puente Piedra, Los Olivos, Ventanilla y la Provincia Constitucional del Callao.

En el caso de los afiliados de la SNP que residen en Lima Sur, como Barranco, Chorrillos, Lurín, Miraflores, San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo, recibirán su pago los días 15 y 16 de febrero. Mientras que, quienes viven en Lima Centro, conformada por distritos como Ate, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Rímac, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, tienen como fecha de entrega de su dinero entre el 17 y el 19 del mismo mes. Finalmente, de acuerdo con el cronograma de pagos, se realizará una nueva visita para quienes no se encontraron en casa durante los días que les correspondía, programada para el 20 y 21 de febrero.

JUBILADOS QUE COBRARÁN SU PENSIÓN CON UN AUMENTO DE HASTA S/ 100

A través del Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, publicada en el diario oficial El Peruano, se estableció un reajuste para los pensionistas que estén bajo el régimen de la Ley 19990 de la ONP, obteniendo un tope máximo de hasta S/ 1 000. Esta medida está dirigida exclusivamente para los pensionistas con jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que cuenten con el reconocimiento de una pensión definitiva hasta el 31 de diciembre del 2025. En cuanto a los adultos mayores que reciban una jubilación, la medida alcanza a aquellas otorgadas a afiliados que acrediten al menos 20 años de aportes, lo que llevará a un aumento de hasta S/ 100.

Por su parte, para quienes hayan percibido un aumento previo en virtud de la Ley n.º 32123, se abonará el monto adicional correspondiente a fin de completar el beneficio establecido. Por último, la entidad pública indicó que el aumento de la pensión recién se verá reflejado en la planilla de pagos a partir del 6 de febrero de 2026, junto a un reintegro para quienes no recibieron un pago completo en enero, por lo que no será necesario realizar ningún trámite para acceder al beneficio. Es importante mencionar que el costo anual proyectado de esta medida en la planilla de pensiones alcanza los S/ 311 millones y será cubierto en su totalidad con recursos del presupuesto institucional de la ONP.