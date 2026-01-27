Yape es la billetera digital con mayor presencia entre los usuarios mantiene un ritmo constante de novedades. Mientras aún se comenta su función reciente para enmendar envíos equivocados y devolver dinero, la empresa sorprende otra vez con una propuesta más humana y ligada a lo cotidiano. A partir de octubre de 2025, el servicio comenzó a remitir mensajes electrónicos personalizados en aniversarios de nacimiento, integrándose a esas fechas especiales de forma creativa. Esta acción, poco habitual dentro del sector monetario, consolida su intención de convertirse en un acompañante cercano del día a día, más allá de las transacciones.

La propuesta supera el saludo tradicional. El aviso enviado por email incorpora gráficos pensados para suavizar el tono institucional y, a la vez, lanzar una sugerencia singular: solicitar un aporte digital como obsequio. Mediante ironía y cercanía, la aplicación transforma una celebración íntima en un nuevo punto de contacto dentro de su entorno, integrando dinero y rutina sin rigidez.

Esta estrategia tampoco surge por azar. Desde tiempo atrás, los aniversarios personales funcionaban como pretexto para difundir el QR en conversaciones y plataformas sociales, facilitando aportes económicos de forma rápida. Esa práctica nació de manera natural, sin formatos predefinidos ni comunicados corporativos; hoy, el servicio la sistematiza, la pule y la presenta con mayor elaboración.

Lo más relevante es que aquella práctica espontánea ahora recibe apoyo directo desde la plataforma. En el día del aniversario personal se envía un email creado específicamente para ese momento, con un diseño orientado a simplificar la petición y hacerla parte natural del festejo. Aquello que antes circulaba de forma improvisada hoy aparece con una imagen institucional, llamativa y abiertamente celebratoria.

El contenido apuesta por la ironía y la cercanía: frases como una invitación a festejar sin obsequios físicos, pero sí con aportes digitales, forman parte de las opciones. Además, no existe un único formato: el servicio pone a disposición dos modelos distintos para que cada usuario escoja el que mejor refleje su personalidad y lo difunda fácilmente en Instagram, uniendo celebración, socialización y transferencias en una sola acción.

Nueva noticia proveniente del Congreso de la República, más puntualmente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, llamaba la atención de medios y ciudadanos en general, tras establecerse iniciativa legislativa donde las billeteras digitales pasarían a representar opciones con la finalidad de ampliar su alcance remunerativo hacia todos los trabajadores del país.

Sustentada en los Proyectos de Ley 4975-2022-CR, y exonerada de segunda votación, hoy dicho dictamen se ha convertido en la LEY N° 32413 que desde el mes de julio 2025, busca promover la inclusión financiera de forma eficaz y eficiente, y de esa forma brindarte la chance de poder decidir cambiar tu modalidad de cobro de haberes a Yape si así lo consideras, pero siempre y cuando exista común acuerdo con tu empleador de turno.

Al respecto, resulta importante destacar que el BCP ya ha lanzado nueva funcionalidad para el pago de salarios haciendo uso de popular billetera digital, y mediante el nuevo Telecrédito dirigido a empresas que requieran empezar a hacerlo efectivo tras solicitud de trabajadores realizada antes o después de firma de contrato.

De acuerdo a lo puntualizado mediante el tercer artículo de la LEY N° 32413, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente:

“Se aplica para aquellos casos en que, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, se elija el uso de la billetera digital para la percepción de sus haberes y otras obligaciones laborales, siempre que el trabajador considere que esta modalidad le resulta más conveniente”.