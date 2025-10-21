El manejo del dinero que percibimos mensualmente por el trabajo realizado, puede tornarse complejo debido a diversos factores, y lógicamente generar inestabilidad financiera en el hogar. Tras varios años como moroso, las personas con deuda bancaria registrada en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), suelen hacerse preguntas vinculadas a la prescripción de la misma, y en ese sentido, encontrar información referente a la cantidad de meses o años que deben transcurrir para que deje de ser exigible ante ley peruana puntual.

EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS BANCARIAS, SEGÚN LEY PERUANA

Los productos financieros adquiridos representan un alivio en algún momento de nuestras vidas, pero una mala administración del dinero percibido o incumplimiento por coyuntura sanitaria experimentada, por ejemplo, pueden generar retrasos, mora y al final la calificación crediticia más baja según reportes enviados a la SBS de parte de empresas afines.

En ese sentido, y con el transcurrir del tiempo, las compañías requeridas tienden a vender carteras de deudas a despachos jurídicos, y el mal pagador empieza a recibir llamadas o mensajes que finalmente terminan prescribiendo, es decir, careciendo de exigencia judicial.

Al respecto, el artículo 2001 del Código Civil peruano que entró en vigencia el 14 de noviembre de 1984, refiere que los plazos de endeudamiento en general dejan de ser exigibles luego de los 10 años de empezar a figurar como moroso en el cómputo de la SBS.

Las deudas prescriben en Perú tras haberse completado los 10 años, tal y como lo establece el Código Civil determinando otros alcances al respecto. / Light Design

Puntualmente, el hecho como tal prescribe, y el banco, financiera, caja municipal o despacho jurídico no podrá iniciar un proceso judicial para obligarte a pagar la totalidad de la deuda, por ejemplo, ni tampoco embargarte bienes por lo mismo.

Sin embargo, considera que la calificación crediticia registrada por la SBS no desparece de manera total en Central de Riesgo, y por ende aún puede ser visualizado por las partes interesadas, siendo así la liquidación absoluta el único camino legal y regular para lograr una consideración positiva en publicación consolidada de la información remitida.

ASÍ PUEDES CONSULTAR TU REPORTE DE DEUDAS EN PLATAFORMA DEL SBS Y VERIFICAR CALIFICACIÓN CREDITICIA

El estado de tus deudas y líneas de crédito contratadas, pueden confirmarte si le debes a una entidad bancaria o mantienes una calificación normal dentro de los estándares regidos por la SBS, organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero peruano que ofrece servicios en línea con la finalidad de beneficiar a la ciudadanía con el acceso a reportes de deudas, alertas, entre otros.

Actualmente, dicha institución pone a disposición de la persona interesada en visualizar y verificar su situación crediticia, un enlace directo hacia el portal web donde figuran meses, detalles de la consulta, operaciones realizadas, y más datos que te brindan un balance general sobre posibles endeudamientos.

Te compartimos el link de acceso al “Reporte de Deudas” de la SBS, junto al paso a paso a seguir para comprobar si tienes pendientes con entidades financieras:

Ingresa a Servicios en Línea desde tu dispositivo móvil / tablet / laptop / computadora

Clic a la primera opción e inicia sesión

Selecciona Tipo y número de documento, y contraseña

Si no tienes cuenta activa en el portal de la SBS, regístrate por primera vez completando todos los datos requeridos, recordando que el servicio ofrecido no tiene costo, y la muestra informativa es inmediata.

Cabe resaltar, que el organismo público te brinda un informe detallado y mensual con “la relación de los créditos que has contratado con las empresas del sistema financiero, así como la calificación asignada por dichas entidades, en base a tu comportamiento de pago”.

ESTO SE SABE ACERCA DEL EMBARGO POR DEUDAS EN PERÚ

Ya sea por tarjeta de crédito o préstamo solicitado a bancos o cajas municipales, el déficit generado por incumplimiento de pago, a la larga terminará causándote más de un dolor de cabeza tomando en consideración la posibilidad de que pierdas cosas a tu nombre.

Al respecto, RPP se comunicó con Renzo Monroy, abogado especializado en Derecho Civil, quien como especialista puntualiza inicialmente que si bien el embargo representa la afectación de un bien por deuda, ésta no debe ser aplicada a personas morosas sin registro de alguno.

Si lo último precisado llega a comprobarse, la entidad financiera, por ejemplo, tendrá la chance de intervenir hasta cuentas bancarias con dinero acumulado, pero solamente a partir de la firma de un “título ejecutivo, pagaré o letra de cambio”.

Los morosos en Perú hoy pueden ser objeto de embargo como medida legal mediante la cual se toma posesión de bienes o hasta ingresos económicos. (Fuente: iStock) / ridvan_celik

Especificando que el embargo representa toda aquella retención legalizada de bienes, Renzo Monroy hace hincapié que sin la rúbrica en dichos documentos, el paso a seguir por parte de la empresa será proceder a dirigirse a deudor mediante carta notarial donde detalla el requerimiento de pago puntual.

A propósito de ello, remarca que la conciliación es el mecanismo alternativo de resolución de conflictos al cual puedes terminar recurriendo para precisamente evitar embargo de bien registrado a tu nombre, considerando además la posibilidad de integrar listado de deudores judiciales si cuando están cobrándote, no cuentas con propiedades ni empleo.