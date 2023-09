No hay nada mejor que tener un auto muy bien equipado con elementos de comodidad, limpieza y seguridad. Por ello, aquí te recomendamos cinco accesorios indispensables que no pueden faltar en tu vehículo que no son parte del equipamiento de serie.

Algunos son muy económicos, mientras que otros son caros, pero te auxiliarán en situaciones de emergencia.

1. Soporte de celular: este accesorio brinda comodidad y seguridad al mismo tiempo. Esto es gracias a que te permite tener las manos libres y evitar perder el campo de visión cuando se conduce. Normalmente, los soportes son compatibles con celulares de entre 4,7 y 7 pulgadas y en promedio cuestan S/.10.

2. Parasol: este elemento le brindará protección a los plásticos y tapicería del interior de tu auto. Además, alivia el aumento de la temperatura en el habitáculo. Es de fácil uso, solo se coloca sujetándose del espejo retrovisor o con alguna goma que se pega al parabrisas. El costo promedio de este elemento es S/.20.

El parasol ayuda a mantener tu vehículo más fresco / Shutterstock

3. Kit de limpieza: la limpieza de tu vehículo es importante para siempre lucir bien, por ello un buen shampoo con cera, silicona, limpiatapices, desengrasante y un par de paños de microfibra son necesarios. El costo promedio de este kit es S./120.

4. Aspiradora de mano sin cable: una aspiradora inalámbrica de 12v con filtro lavable y bolsa de residuos es ideal para mantener limpio el interior de tu vehículo, en especial, la alfombra y tapicería. Dependiendo de la potencia se puede conseguir desde 60 hasta S/.150.

Aspiradora inalámbrica para auto. Foto: Sparco / Sparco

5. Arrancador portátil: este es un elemento que te puede sacar de apuros cuando la batería se ha “muerto” y no puedes arrancar el motor. Cuenta con sus propias pinzas, las cuales se conectarán al borne de la batería para luego encender el vehículo. Dependiendo de la marca y potencia, este accesorio puede costar entre 120 y S/.600.