Seguro en más de una ocasión ha visto motores que tienen sistema ALS o Anti Lag System, pero, ¿cuál es el funcionamiento de este sistema? Aquí la explicación al respecto.

Este tipo de tecnología es muy utilizado en las carreras de rally, en donde los competidores buscan obtener el mejor provecho de los motores de sus vehículos.

¿Qué es Anti-Lag?

En resumen, se trata de varios métodos para eliminar o reducir el retraso entre la apertura del acelerador y la entrega de un par significativo por parte del turbocompresor . En otras palabras, un antídoto contra el retraso del turbo . Eran esenciales en algunas series de carreras homologadas donde las placas restrictoras exageraban considerablemente el retraso del turbo.

¿Cuál es el funcionamiento del Anti Lag System (ALS)?

¿Cómo funciona el anti-lag?

Existen varios tipos de sistemas antirretraso (ALS) que pueden lograr esto. La mayoría de estos sistemas implican la entrada de combustible y aire en el colector de escape, cuya combustión y expansión mantienen el turbocompresor en marcha durante los periodos en que el acelerador está temporalmente cerrado, como al cambiar de marcha o frenar para entrar en una curva. Estos generalmente resultan en un impresionante despliegue de fuego en el tubo de escape.

¿Es legal el anti-lag en las calles?

Excepto en el caso de la versión eléctrica, casi seguro que no. Estos sistemas inevitablemente vierten grandes cantidades de aire y combustible sobrantes en el escape, lo que significa que probablemente sería pura suerte si lograran quemar la mezcla estequiométrica de aire y combustible necesaria para que funcione un catalizador de tres vías y emita aire legalmente limpio. Los carros de producción que se oyen gorgoteo y estallidos al sobremarcharse lo hacen fuera de ciclo y, muy probablemente, con las relaciones aire-combustible legales, solo que con un encendido tardío que permite quemar algo de combustible en el tubo de escape.

¿Pueden los sistemas anti-lag dañar un motor?

Sí. Los colectores de escape y los turbocompresores no son cámaras de combustión. Claro, están diseñados para absorber calor, pero no todos están diseñados para soportar un funcionamiento prolongado a los niveles de temperatura exorbitantes que presentan algunos de estos sistemas. Por lo tanto, algunos están programados para apagarse por encima de cierta temperatura del refrigerante. Los álabes de la turbina también se fabrican con tolerancias extremadamente estrictas y están diseñados para funcionar a la velocidad máxima; la combustión externa no controlada dificulta o imposibilita que la computadora de control del motor monitoree y controle estos aspectos. En las carreras, los equipos no dudan en cambiar los turbos después de unas cuantas carreras. Los preparadores de bajo presupuesto con presupuestos más ajustados deberían tener cuidado con el uso del sistema anti-lag.

¿Cómo afecta el anti-lag al ahorro de combustible?

El uso prolongado de un sistema anti-lag puede incluso duplicar el consumo de combustible. Recuerda, estos sistemas son como mantener el pie en el acelerador incluso al reducir la velocidad, no solo al acelerar. Hablando de eso, obviamente no hay efecto de frenado del motor cuando levantas el pie del acelerador y se activa un sistema anti-lag, así que también incluye en tu presupuesto un cambio más frecuente de las pastillas de freno.