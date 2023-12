La serie documental de Disney+ “BTS Monuments: Beyond The Star” expone las emociones más fuertes de los siete cantantes coreanos que se volvieron un ícono del K-pop. En una de las escenas, el cantante de “Epiphany”, Jin, habló sobre las críticas que el grupo escuchaba durante los Premios Billboard 2017, cuando la banda recién se hacía conocida en la industria musical fuera de Asia.

En el capítulo dos de la docuserie de Disney+, se revela cómo fueron tratados los artistas surcoreanos en los Premios Billboard (BBMA) de Las Vegas en 2017. El suceso se narra desde que ellos reciben la noticia del presidente de Hybe Corporation, Bang Si Hyuk, quien les anuncia su primer viaje a los BBMA.

"BTS Monuments: Beyond The Star” es un documental de Disney+ que funciona como un detrás de cámaras de los eventos más importantes para BTS en los últimos años.

“¿Quiénes son? Son un grupo de ídolos del que jamás oí hablar...”, comenta Jin en una entrevista del documental. “‘No sé por qué son tan populares’. Nos volvimos un tema candente por esa razón y creo que todo se debió al apoyo de las ARMY (grupo de fanáticas) durante esos eventos y apariciones”.

Además, el capítulo documental presenta la espera en el avión, cuando los cantantes están comiendo algo, apunto de dormir, y algunos de ellos exponen sus nervios por participar en un evento musical tan importante de Estados Unidos como los Premios Billboard.

BTS, la banda de K-pop, fue la sensación en la gala de los Billboard Music Awards 2017. (Foto: Twitter @BBMAs)

En la serie, también se muestra el momento en que el premio a Mejor artista del año es otorgado a BTS en la ceremonia. Los rostros de los cantantes son de sorpresa ante un galardón que realmente no parecían muy confiados de recibir.

“Parecía que empezábamos algo nuevo otra vez”, asegura el cantante de BTS, RM. “Estábamos dudosos de si esta gente (los Billboard) estaba haciendo esto por nosotros. No estaba seguro. Me pregunto cómo habría sido si fuéramos una banda un poco más competente culturalmente en ese momento. Creo que lucir un poco torpes era encantador”.

“BTS Monuments: Beyond the Star” estrenará 8 episodios. Los cuatro primeros ya están disponibles en Disney+. El capítulo seis “Begin and Again” se estrenará el 3 de enero de 2024, mientras que el 7 y 8, “Still Purple” y “Promise For Tomorrow”, el 10 de enero.