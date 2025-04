El Papa Francisco, quien falleció este 21 de abril a los 88 años en la Ciudad del Vaticano, tuvo siempre gran interés por acercarse a las nuevas generaciones. Una muestra de ello fue el documental “Amén. Francisco responde”, un especial en el que el Sumo Pontífice intentó resolver algunas de las preguntas que le hicieron 10 jóvenes de diferentes partes del mundo sobre diversos temas.

Los españoles Jordi Évole y Màrius Sánchez fueron los encargados de la dirección del documental que se desarrolló junto a Disney y se estrenó en medio de la celebración de Semana Santa 2023, una de las festividades más importantes para la Iglesia Católica.

En esta nota te contamos más de la producción que puedes ver en streaming.

Sinopsis

“Amén. Francisco responde” muestra a jóvenes -de entre 20 y 25 años- que están interesados en saber más sobre la vida del Papa Francisco, así como su opinión respecto a ciertos temas ´tabúes´. “¿Tiene móvil?”, “¿Sabe lo que es una persona no binaria?”, “Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?”, “¿El tema de la pederastia en la Iglesia?”, “¿A usted no le genera contradicción todo esto?” y “¿Es feliz?” son algunas de las preguntas que resolvió el Papa.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial de este documental:

¿Dónde ver en streaming?

El documental con el Papa Francisco se estrenó el miércoles 5 de abril del 2023. Está disponible en Disney+ a través de este enlace oficial.

Disney+ tiene un costo de 45,90, soles (moneda peruana) mensuales en su plan base.