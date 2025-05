Tal vez en una región tan política y socialmente movida como la latinoamericana, todo lo referente a las embajadas y su estatus territorial resulta familiar. Así pues, el germen de la película que se ha apoderado de los rankings de Netflix, es decir, de “Extraterritorial”, resulta algo más fácil de entender. Para aquellos que no, lo explicaremos brevemente.

En los últimos dos años, Latinoamérica ha vivido una serie de episodios que han tenido como escenarios embajadas. En abril del año 2024, agentes de la policía de Ecuador ingresaron a la embajada de México en su país para arrestar al exvicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass. El episodio, justificado por el gobierno de Daniel Noboa, ocasionó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La razón: según los mexicanos, “se habría violado territorio extranjero” al ingresar a su sede en Quito.

Un mes antes, pero en Venezuela, miembros de la oposición política al régimen chavista ingresaron a la embajada de Argentina acusando persecución. A partir de ahí, acusarían un constante “asedio policial” y hostigamiento de todo tipo. Sin agua ni luz, personajes como Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero y Humberto Villalobos subsistieron 14 meses encerrados hasta que recién esta semana serían liberados y trasladados a Estados Unidos, con intervención del Departamento de Estado Norteamericano.

El último de los ejemplos para ilustrar parcialmente la cinta “Extraterritorial” tiene lugar en Perú. Tal vez consciente de que la justicia le sería adversa, la exprimera dama Nadine Heredia decidió ingresar a la embajada brasileña en Miraflores (Lima) para inmediatamente pedir asilo político. El gobierno de Lula Da Silva aceptó. Todo el mismo día que el Poder Judicial condenó a la otrora pareja presidencial a 15 años de prisión por lavado de activos. El Gobierno de Dina Boluarte no hizo oposición y brindó el salvoconducto para que Heredia viaje a Brasil con su menor hijo, eludiendo así el brazo de la justicia.

Los tres casos mencionados ponen ante la luz la duda: ¿es la embajada de un país A en un país B territorio perteneciente al país A? ¿O solo es un espacio exento de cumplir la legislación y normas del país B?

En el medio de todo esto se da la existencia de tratados que históricamente han sido respetados, aunque no en el 100% de ocasiones. Como ya dijimos, estos antecedentes podrían ayudar a comprender el nuevo éxito de Netflix Latinoamérica, porque estamos ante un thriller en el que alguien no puede recibir la ayuda de su país (Alemania), porque donde ocurren los hechos que la afectan (embajada de EE.UU.) es un recinto “donde no aplica su legislación ni sus normas”.

Escrita y dirigida por Christian Zübert, “Extraterritorial” cuenta la historia de un exsoldado de nombre Sara Wulf (Jeanne Goursaud). Ella se apresta a gestionar una visa para sí y para su menor hijo Josh, tras conseguir un provechoso contrato de trabajo en una empresa de seguridad privada. Así pues, desde la embajada de Estados Unidos en Frankfurt, nuestra protagonista terminará en una situación que podríamos considerar sui generis por diversos motivos.

Demorados varias horas antes de pasar a su turno, Sara acepta llevar a su hijo Josh a la zona de juegos para niños de la embajada. En un abrir y cerrar de ojos, justo cuando a la exsoldado le toca su turno, descubre que Josh ha desaparecido. Las cosas no serían tan difíciles si no fuera porque nadie recuerda haber visto al niño dentro del recinto diplomático. Un problema que va in crescendo.

“Extraterritorial” no posee característica alguna por la que podamos considerarla como un producto representativo del “cine alemán”. Fuera de la lengua original de (la mayoría de) sus protagonistas, estamos ante un thriller que podría haberse hecho en cualquier otro país, que se sostiene en acción/drama, y que recurre a lo psicológico para explicar el desempeño de la protagonista, en este caso Sara.

Porque la exsoldado ha sido parte de misiones de guerra conjuntas en Afganistán que le han dejado algo que hemos escuchado en varias ocasiones, y de lo que el cine y la televisión se han valido innumerables veces: el estrés postraumático.

Intentando sobrellevar ese factor, nuestra protagonista llega en más de una ocasión a dudar si, tal como dicen sus anfitriones en la embajada, ¿existe realmente su hijo Josh? El problema parece crecer más aún cuando esta llama a su mamá y ella la cuestiona en el mismo sentido. Así pues, la sombra de la duda recae sobre una mujer que terminará enfrentándose a sus cavilaciones, pero sobre todo al avance del tiempo: pronto podrían sacar a su hijo de la embajada, y así no lo verá más.

“Extraterritorial” tiene, sin embargo, otros elementos que bien podrían explicar su éxito en el ránking de lo más visto en Netflix. La película es, a todas luces, un combo de golpes, maniobras, sangre y persecuciones al interior de la embajada estadounidense en Frankfurt. Aunque el recurso de acelerar la velocidad de las escenas de peleas no parece haber sido el más atinado, resulta justo decir que la elección de la actriz alemano francesa Jeanne Goursaud ha sido un acierto.

Desde el lado de la acción, Sara es convincente superando los obstáculos que se le ponen al frente durante más de 100 minutos. No es una ‘máquina de matar’, y los achaques emocionales vinculados al estrés postraumático que mencionamos líneas arriba le afectan (“creí que tenía todo bajo control con las pastillas”), sin embargo, sí es capaz de saltar a través de ventanas, introducirse por ductos y disparar el arma que le pongan al frente siempre que se precise, lo cual resulta adrenalínico para los seguidores del género.

Pero si en su trayecto por el género de la acción “Extraterritorial” funciona, no pasa lo mismo cuando explora el drama, pero, sobre todo, la película de Christian Zübert adolece de un guion suficientemente claro. Porque nuestra protagonista termina poco a poco envuelta en una trama de corruptos, mercenarios, traiciones y hasta tráfico ilícito de drogas. Las diversas temáticas aquí lastiman el balance del filme, porque cada cierto espacio seremos testigos de giros que no solo hacen ruido, sino que lindan con lo inverosímil (Sara se ‘pasea’ por una embajada repleta de cámaras de video sin que esto ayude a dar con su paradero, todas las señales de celular han sido bloqueadas y solo se puede usar una ‘intranet’ para trabajadores, o se ‘borran’ fácilmente personas en imágenes de una cámara de seguridad).

Jeanne Goursaud no está sola a lo largo de los casi 110 minutos que dura esta cinta. La rodean una serie de personajes con diversa trascendencia. Como el villano está Dougray Scott en el papel de Erik Kynch (comprender su historia y sus motivaciones es también un reto para el espectador), alguien capaz de engañar a la propia cónsul en su embajada hasta el último minuto. Luego, “Extraterritorial” tiene a Lera Abova en el papel de Kira Wolkova, una mujer ‘secuestrada’ dentro de la sede diplomática cuyas motivaciones tampoco quedan siempre claras, aunque como acompañante y ‘cable a tierra’ de Wulf, funciona casi siempre.

Entendido como un territorio en el que un país posee sus reglas dentro de otro, una embajada –sobre todo de un país tan grande y poderoso como Estados Unidos—puede ser, ciertamente, lo más parecido a una fortaleza por fuera y a un laberinto por dentro. “Extraterritorial” acierta al dar esa impresión porque Sara la recorre de punta a punta (en busca del hijo que a ratos solo ella parece recordar), se codea con portentosos agentes de seguridad, pero también con burócratas de camisa y corbata que caminan al baño o a la cafetería, haciendo todo algo más creíble. Esto resulta ser un aliciente para quien no quiera ver esta propuesta de origen alemán, solo como un blockbuster lleno de coreografías de lucha, ahorcamientos, disparos y sangre por doquier.