Los Oscar 2023 tienen nuevos ganadores y la noche de este 12 de marzo se revelarán sus nombres en una ceremonia que se realizará desde el Teatro Dolby de Los Ángeles. Figuras como Austin Butler, Zoe Saldaña, Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Tom Cruise, entre otros, se darán cita en el evento que podrás seguir en vivo por HBO Max y a través de esta nota.

Estas son algunas preguntas clave para ver la gala del Oscar 2023.

¿Quiénes presentarán el Oscar 2023?

La ceremonia contará con Jimmy Kimmel como conductor principal. El comediante ya se había hecho carga de esta gala en 2017, cuando se produjo el famoso error en el anuncio de Mejor película y se dio por triunfadora a “La La Land” para luego indicar que se trata de “Moonlight”.

Los artistas que han sido confirmados para entregar trofeos son:

Pedro Pascal.

Glenn Close.

Dwayne Johnson.

Samuel L. Jackson.

Emily Blunt.

Jennifer Connelly.

Riz Ahmed.

Michael B. Jordan.

Zoe Saldaña.

Donnie Yen.

Harrison Ford.

Paul Dano.

Cara Delevigne.

Elizabeth Olsen.

Kate Hudson.

Mindy Kaling.

John Travolta.

¿Cuáles son las películas más nominadas al Oscar 2023?

Este es el orden de películas con más nominaciones para la noche del 12 de marzo:

Everything Everywhere All at Once (11)

ll Quiet on the Western Front (9)

The Banshees of Inisherin (9)

Elvis (8)

The Fabelmans (7)

Tár (6)

Top Gun: Maverick (6)

Link para ver el Oscar 2023 legalmente

El Oscar se podrá ver en streaming por el servicio de HBO Max.

Para poder verlo a través de estsa plataforma, debes entrar a este link.

Si todavía no tienes una cuenta, estos son los precios en moneda peruana:

Los planes de HBO Max empiezan desde los 13,99 soles. La opción estándar es de 29,90 soles al mes y solo para móvil de 19.90 soles al mes. De momento, ya no hay prueba gratis.

¿A qué hora será la ceremonia del Oscar?

HBO Max comenzará a transmitir el Oscar 2023 en streaming en estos horarios:

Para México: 17 horas.

Para Colombia, Perú, Ecuador: 18 horas.

Para Venezuela: 19 horas.

Para Argentina, Chile: 20 horas.