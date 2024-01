En las predicciones de los Globos de Oro 2024, la riña de series “Succession” versus “The Bear” fue tema de conversación durante meses. La primera serie, ganadora a Mejor serie de drama en 2020 y 2022, fue la favorita del público por cuatro temporadas y este año concluyó en la anhelada designación del sucesor Roy. La segunda, con la que Jeremy Allen White ganó a Mejor actor en una serie de TV en 2022, cobró mayor protagonismo en 2023, año en que la segunda temporada no tuvo que competir con un “House of the Dragon” o un “Abbott Elementary”.

“Succession” y la trama de los millonarios y engreídos hermanos Roy merecía reconocimiento en su último año de vida, pues el furor que causó en 2022 se mantuvo con grandes expectativas de ser nuevamente el ganador definitivo a Mejor serie de TV. “Decidimos que era momento de acabar con la serie”, dijo el creador Jesse Armstrong al recibir el premio.

Roman Roy (Kieran Culkin), Kendall Roy (Jeremy Strong) y Shiv Roy (Sarah Snook) se enfrentan en "Succession" a su padre Logan Roy (Brian Cox). (Foto: HBO)

Brian Cox, quien interpretó al desvergonzado padre millonario Logan Roy, se hizo con el premio a Mejor actor en una serie de drama en 2020 y Jeremy Strong, el año pasado. Así que era turno de Mattew Macfadyen, el británico al que muchos recuerdan por “Orgullo y prejuicio”, pero que configura en “Succession” un código de humor increíble con el pusilánime y ambicioso hijo político de los Roy, Tom. Junto a su esposa en la ficción, Sarah Snook, cargaron el galardón como los mejores actores en un programa de televisión de drama en 2023.

An incredible win for Kieran Culkin! 👏 Taking home Best Television Male Actor – Drama Series! #GoldenGlobes pic.twitter.com/ISmqHQyANW — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Kieran Culkin es la mayor parte del humor negro de la última temporada de “Succession” y una gran base del drama. Sus compañeros de elenco siempre lo molestan con lo gracioso que es al extrapolar la personalidad de su personaje en él mismo. “Púdrete, Pedro, este premio es mío”, bromeó el actor a Pedro Pascal durante su agradecimiento por ganar a Mejor actor de reparto en una serie de drama. Fue, de hecho, el mejor chiste de la noche y un refresco ante la limitada calidad de bromas del presentador Jo Koy. Con este Globo de Oro, Culkin hace la marca más importante de su carrera.

Por su parte, la segunda temporada de “The Bear” es un brote de emociones en cada capítulo. Solo su sexto capítulo, “Pescados”, aspiraba a ser protagonista en la temporada de premios al incluir en el elenco a grandes actores, como Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk y Olivia Colman. Y no solo se llevó el premio a Mejor serie de comedia o musical, sino también dos galardones para Jeremy Allen White y Ayo Ederbiri.

"The Bear" ganó a Mejor serie de comedia o musical en los Globos de Oro 2024.

Allen White está familiarizado con subir al escenario de los premios, ya que este año es su segundo trofeo a Mejor actor en una serie de comedia o musical. En cambio, Ayo Edebiri sostiene su primer galardón, por interpretar a Sydney, la sos chef más controladora de “The Bear” y quien tiene mucho por ofrecer en la tercera temporada prevista para 2024. La actriz, comediante, escritora y productora interpreta a una cocinera experta en la serie y, con todo lo que aprendió, todavía no le cocina a su madre el icónico huevo revuelto que hizo su personaje en una escena. En la competencia, se impuso ante contrincantes importantes, como Selena Gomez (”Only murders in the building”) y Natasha Lyonne (”Power Face”).

Entre otros premios de la gala, por su puesto que Elizabeth Debicki tenía que ser la Mejor actriz de reparto en una serie por interpretar a Lady Diana en “The Crown”. Fue uno de los papeles más elogiados de la temporada final, muy satisfactoria, de la perspectiva diferente y controversial que Peter Morgan dio sobre la Familia Real Británica desde 2016.

Elizabeth Debicki ganó a Mejor actriz de reparto en los Globos de Oro 2024 por interpretar a la princesa Diana en "The Crown".

Debicki se impuso ante la reconocida actriz Hannah Waddingham de ”Ted Lasso”, Christina Ricchi de “Yellowjackets” y Meryl Streep de “Only Murders in the Building”, quien no necesita presentación. Hubiera sido interesante ver la reacción de Imelda Staunton, quien interpreta a la Reina Isabel II en “The Crown” y también nominada en la categoría de Mejor actriz principal de una serie. Sin embargo, fue una de las grandes ausencias de los Golden Globes 2024, así como Brian Cox (”Succession”), Hayao Miyasaki (director de la película “The Boy and the Heron”), el ganador más polémico de la nueva categoría de stand-up, Ricky Gervais, entre otros.

Ali Wong y Steve Yeun protagonizan "The Beef" ("Bronca"), una serie de Netflix.

Por su parte, “Beef” se consagró como la serie de Netflix sorpresa de la noche al ganar como Mejor miniserie y en las categorías de Mejor actriz y actor en una serie corta: Ali Wong (Estados Unidos-Vietnam) y Steve Yeun (Corea del Sur). Más bien, la última temporada de “Barry”, que tantas veces fue nominada a los premios años anteriores, nunca se llevó el Globo de Oro. Otras de las perdedoras de la noche fueron “Jury Duty”, “Only Murders in the Building” y “The Last of Us”. Ni un solo premio.

Películas ganadoras de Golden Globes

En las categorías de películas, la competencia más fuerte estuvo entre “Oppenheimer” y “Barbie”, donde la primera se consagró como la Mejor película de drama, el premio mayor. Sin embargo, nuevos títulos sorprendieron en los anuncios de ganadores, como “Anatomía de una caída”. Desde su estreno en el Festival de Cine de Cannes, donde ganó la Palma de Oro y el Palm Dog, la cinta estaba en el ojo público.

Robert Downey Jr interpreta a Lewis Strauss en "Oppenheimer". Detrás de él, ríe el protagonista de cinta, Cillian Murphy.

“La última vez que había estado en este escenario aceptando uno de estos fue hace tiempo por ‘Heath Ledger’ y fue muy complicado”, explicaba Christopher Nolan al recibir el premio a Mejor director por “Oppenheimer”, “Un reto para mí. A la mitad de mi discurso, voltee a ver a Robert Downey Jr. y me dio una mirada de apoyo y de amor. La misma mirada que me está dando hoy. Pensé que iba a ser más sencillo aceptar el premio a mi nombre, pero cuesta trabajo aceptarlo a nombre de otras personas. Como directores, unimos equipos e intentamos que hagan lo mejor. Agradezco a Robert, y mi compañero de crímenes, Cillian (Murphy), también Matt (Damon), donde sea que esté, Florence (Pugh) y Emily (Blunt), y todo el equipo, así como a Universal por ver potencial en un material realmente retador. Emma Thomas, te amo”.

✨ 🎥 Cinematic and Box Office Achievement goes to Barbie! #GoldenGlobes pic.twitter.com/uXwKpwhdt1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

La causa de la desesperación rosa en el 2023, “Barbie”, no se llevó más que dos premios y ninguno de estos fue para los actores, guion o dirección. Robert Downey (”Oppenheimer”) Jr robó el Globo de Oro a Ryan Gosling, y Emma Stone (”Poor Things”) a Margot Robbie. Pero Greta Gerwig y la productora ejecutiva y protagonista de la cinta, Robbie, subieron al escenario, mientras que el auditorio se iluminaba de color rosado, para recibir el premio a Mejor logro cinematográfico. Además, Billie Eillish y su hermano Finneas O′Connell obtuvieron el reconocimiento de Mejor canción original por “What Was I Made For?”, una composición que salvó de la depresión a la cantante de 22 años en su momento.

Swann Arlaud interpreta a Vincent Renzi, el esposo de Sandra Hüller, en "Anatomy of a Fall" (Foto: Le Pacte)

Finalmente, “Anatomía de una caída” se llevó los galardones a Mejor Película de idioma no-inglés y Mejor guion. Quienes aún no se enteraban de su existencia, ahora ya les quedó claro. “Esta cinta es sobre la verdad, la imposibilidad de atraparla. Quería que fuera la obsesión de un niño, quien está aquí esta noche”, dijo la guionista francesa Justine Triet en su agradecimiento.

Se pensó que “Killers of the Flower Moon” y “Poor Things” serían las revelaciones de la noche, pero resultó que la ecuación “Oppenheimer” y “Barbie” estuvieron enfocados por las cámaras. Solo Lily Gladstone ganó a Mejor actriz en una película de drama, siendo así la primera actriz nativa americana de la comunidad de Blackfeet (Montana, Estados Unidos), cercana a los Osage, en ganar este galardón.

“(Inicio con un discurso en idioma nativo y luego continuó en inglés). No tengo palabras. Solo acabo de hablar un poco de palabras blackfeet, la comunidad hermosa que me crió y me impulsó a seguir actuando. Estoy aquí con mi madre, que no es blackfeet, pero trabajó muy duro para que yo tuviera una maestra que me enseñara esta lengua. En este negocio, los actores nativos hablaban en su lengua y, luego, en postproducción lo ponían al revés. Este es un premio histórico”, dijo Lily Gladstone en su discurso al recibir el Globo de Oro por protagonizar la película de Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”.

Otras películas que destacaron en los Globos de Oro 2024 fueron “The Holdovers”. Paul Giamatti ganó el premio a Mejor actor de musical o comedia por su papel en esa cinta. “The boy and the heron”, de Hayao Miyazaki, ganó como Mejor película animada e hizo historia por estar por primera vez en la categoría de Mejor película dramática en el concurso. Por desgracia, “The Color Purple”, “Wonka”, “Past Lives”, “Saltburn” y “Maestro” están entre los filmes que no tuvieron buena suerte, por lo menos esta vez.