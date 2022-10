Cada vez más cerca del final de temporada. La serie “House of the Dragon” emitirá el octavo episodio el domingo 9 de octubre. Esta precuela de la exitosa ficción “Game of Thrones” se ha caracterizado porque de forma dinámica está mostrando momentos de la historia de la familia Targaryen. La serie ya tuvo su primer salto temporal. En el nuevo capítulo tendrá uno segundo.

Alerta spoilers

(Foto: HBO)

¿En qué se quedó la serie?

En el capítulo siete llamado “Driftmark”, se muestra que después del funeral de Laena Velaryon, el hijo menor del rey, Aemond Targaryen, decide ir en busca de Vhagar, el dragón de Laena. Esto molesta a Baela (Shani Smethurst), quien decide recriminarle el por qué ha tomado el dragón de sLa adolescente enfrenta al hijo del rey y esto termina en una fuerte pelea. Como resultado Aemond pierde un ojo y su madre hará que alguien pague por él.

Escena del séptimo episodio de "House of the Dragon".

En otra escena, Rhaenyra le pide a Daemon que esté a su lado, ya que ella no podrá sola contra la familia de Alicent cuando llegue el momento. Tras un plan, logran hacer pasar por muerto al esposo de Rhaenyra para poder casarse.

Octavo episodio

En el avance del nuevo episodio muestra que habrá un nuevo salto temporal en la serie. Según ha revelado HBO en el nuevo tráiler, el rey Viserys I ha muerto y es Otto HighTower quien por ser la mano del rey se toma la atribución de reinar. Ante esto, Rhaenyra le pide a Daemon que vayan a King’s Landing, para poder enfrentar a los Verdes, a quienes llama “serpientes”. Su, ahora, esposo acepta.

El nuevo episodio, muestra que han pasado años desde la última vez que se vieron. Los hijos de Viserys con Alicent están mucho más grandes; de igual manera, los hijos de Rhaenyra han crecido. Estos personajes son protagonizados por nuevos actores.

Escena del octavo capítulo de House of the Dragon".

Por ejemplo, Aemond Targaryen (interpretado en su versión mayor por Ewan Mitchell), hijo de Alicent Hightower y Viserys Targaryen. Va a cambiar de intérprete. A este personaje se le conoció en su versión adolescente en el capítulo seis. Ahora, para el capítulo ocho, este personaje se convierte en un adulto. Los hijos de Rhaenyra también serán interpretados por nuevos actores.

Los jóvenes que dirán adiós a “House of the Dragon” debido al salto temporal son: Jacaerys Velaryon (Leo Hart), Lucerys Velaryon (Harvey Sadler), Baela Targaryen (Shani Smethurst), Rhaena Targaryen (Eva Ossei-Gerning), Aegon Targaryen (Ty Tennant), Helaena Targaryen (Evie Allen) y Aemond Targaryen (Leo Ashton).

Rhaenyra Targaryen junto a sus hijos mayores, Jacaerys y Lucerys Velaryon en el funeral de Laena. Episodio 7 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Sobre los cambios de actores, el showrunner Ryan Condal dijo a The Hollywood Reporter que está muy “entusiasmado con el ritmo y la estructura de la historia que estamos contando en la primera temporada”.

“Es muy complejo. Ocurre durante un largo período de tiempo porque los niños necesitan casarse y luego crecer ellos mismos y luego tener hijos propios que crezcan para contar la historia de esta guerra generacional que se libra. HBO le dio (al showrunner Miguel Sapochnik) la libertad creativa para contar esta historia increíblemente compleja de una manera muy paciente y centrada en los personajes que establece una primera temporada para que te lance a uno de los conflictos más famosos y sangrientos en la historia de Westeros. - si no la mayoría”, añadió.

Mira aquí el tráiler del octavo capítulo:

“La casa del dragón”, se puede ver a través de HBO Max. En esta plataforma también se puede ver material complementario sobre el universo creado por George R. R. Martin así como la serie original “Juego de tronos”, la cual inició esta saga en la cadena HBO.