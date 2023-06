Miss Benny, quien ganó fama por su papel de Marco Mejía en la serie de Netflix “Glamorous”, protagonizada por Kim Cattrall, publicó un ensayo en la revista “Time” para compartir, en el mes del orgullo, su propia lucha.

En “Glamorous”, Benny interpreta a Marco Mejía, un youtuber que ingresa a una importante empresa de maquillaje fundada por Madolyn Addison (Kim Cattrall). Aunque, como el personaje, Benny se había considerado antes de identidad no binaria, recientemente compartió que viene experimentando cambios

Miss Benny es Marco "Glamorous" de Netflix.

“La brecha entre el presente y el 22 de junio se está cerrando rápidamente, el día en que mi serie de televisión ‘Glamorous’ se estrenará en Netflix”, escribió la popular youTuber, Miss Benny, en su cuenta de Twitter, compartiendo que actualmente su pronombre es ella, pues es una persona transgénero.

“Junto con eso, también estoy saliendo como una mujer transgénero con la que he estado viviendo en privado durante los últimos años. Soy una persona orgullosa, pero admito que todavía es un poco intimidante decir esas palabras en público”, dijo Miss Benny.

Cuando fue elegido para interpretar al personaje de Marco en “Glamorous”, aún no había hecho su transición pública, aunque en la serie el personaje sí mantiene una expresión sexual femenina. La estrella de Netflix aseguró que Marco Mejía evolucionó junto con su propia identidad.

“Era muy importante que la transexualidad de Marco no fuera el argumento central del programa”, dijo la actriz a Times. “No es un giro para sorprender a la audiencia. En cambio, podemos ver a una persona joven queer experimentando el primer amor, la angustia, el éxito y el fracaso profesional, y todo lo demás que conlleva ser un adulto joven... mientras descubre su identidad en el trasfondo de la vida. Porque ser transgénero no es algo que hagas, es lo que eres”.

Miss Bennt conversó con el creador Jordan Nardino después de asumir el trabajo en la serie tras la audición. “Nos encontramos en un bar en Silver Lake y le hablé sobre mi transición”, comentó el talento. “Sabía que esto difería del plan original, pero sentí que podíamos incorporar este viaje en el programa al hacer que Marco también transicionara junto con mi transición en la vida real”, añadió.

Tanto Netflix como los guionistas apoyaron la idea y, por lo tanto, el programa se ajustó para reflejar la auténtica historia de Miss Benny.

Según comentó la figura con “Entertaiment Weekly”, la producción de “Glamorous” fue el primer lugar donde se sintió verdaderamente libre de ser quien es en un entorno laboral.

“Estaba acostumbrada a la forma en que solía audicionar, donde entraba como yo mismo y me decían que lo moderara. (...) Así que cuando audicioné para ‘Glamorous’, ya lo hice de manera más moderada, anticipándome a eso. La única indicación que recibí cuando me llamaron de nuevo fue ‘queremos que seas tú mismo’. Sabían que era una persona extravagante y vibrante. Eso era lo que buscaban, así que en la siguiente audición no me contuve en absoluto. Fue la primera vez en una sala de casting que me dijeron que no estaba haciendo demasiado, y estaba validando”, afirmó.

