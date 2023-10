La tan esperada Netflix Geeked Week 2023 está a punto de regresar por tercer año consecutivo, y los fanáticos de la ciencia ficción, fantasía, anime y más están listos para sumergirse en un mundo de emociones. Este año, el evento promete ser aún más emocionante con una programación llena de noticias exclusivas, avances sorprendentes y revelaciones sobre las películas, series y juegos más esperados que llegarán a Netflix.

Calendario del Netflix Geeked Week 2023

Lunes, 6 de noviembre - Día de Stranger Things: Inicia la semana Geeked con actualizaciones y sorpresas de “Stranger Things” y más. Sintoniza en X, Facebook, Instagram y TikTok a lo largo del día.



Martes, 7 de noviembre: Habrán más noticias y presentaciones.

Miércoles, 8 de noviembre: Este día también se presentarán algunas series y películas.



Jueves, 9 de noviembre: ¡El plato fuerte! A partir de las 4:00 p.m. (de Perú) para obtener exclusivos clips, avances y noticias de tus películas y series Geeked favoritas, incluyendo "Avatar: The Last Airbender," "The Umbrella Academy" y "The Dragon Prince."



Viernes, 10 de noviembre: A partir de las 4:00 p.m. (de Perú) se presentarán clips exclusivos, avances y noticias de tus películas y series Geeked favoritas, como "3 Body Problem," "Yu Yu Hakusho" y "Leave the World Behind." Además, también un avance de Powerhouse Animation.



Sábado, 11 de noviembre: A partir de las 4:00 p.m. (de Perú) se presentarán clips, avances y noticias de tus películas y series Geeked favoritas, incluyendo "Damsel," "ONE PIECE" y "Scott Pilgrim Takes Off."



Domingo, 12 de noviembre: A las 7:30 p.m. (hora de Perú) se cierra el evento con una exclusiva de Geeked Week con Zack Snyder de "Rebel Moon."



Tráiler de la Netflix Geeked Week 2023

Contenido Destacado de Netflix Geeked Week 2023

La Netflix Geeked Week 2023 ofrecerá un emocionante vistazo a una variedad de películas, series y juegos. Entre las producciones destacadas se encuentran “3 Body Problem,” “Avatar: The Last Airbender,” “The Brothers Sun,” “Damsel,” “Devil May Cry,” “Leave the World Behind,” “Rebel Moon” y muchas más. Los fanáticos podrán disfrutar de avances exclusivos, noticias y sorpresas relacionadas con estas esperadas entregas.

No te pierdas la oportunidad de celebrar tus mundos favoritos en un evento que promete emociones inigualables. ¡Geeked Week 2023 llegará con todo el entusiasmo que los amantes del género esperan!

