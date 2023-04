El nuevo capítulo de “Jujutsu Kaisen” ya salió y en el episodio 219 del manga podemos ver cómo es que Sukuna consigue doblegar de una manera bien intensa a Yorozu, que queda pasmada ante el poder de “el rey de las maldiciones”.

Capítulo 219 de “Jujutsu Kaisen”

Yorozu le dice a Sukuna que ella es la única que realmente lo merece luego de ver el aislamiento en el que estuvo durante años, afirmando que ella será la única que se quedará con su vida.

Pasamos a un flashback donde vemos a Sukuna en la era Heien.

Un sirviente le pide a Yorozu que use ropa, al menos informal para el festival. Ella simplemente se pone una túnica y procede a comer algunos bocadillos en el festival que en realidad están destinados a la adoración. ¡Allí ve al Rey de las Maldiciones!

Yorozu se enamora a primera vista de Sukuna. Ella corre y envuelve a Sukuna y lo consuela diciendo “No te preocupes, estoy contigo”. Pero Uraume ataca. Yorozu retrocede y dice tonterías, pero no se da cuenta de que ya fue cortada.

Volvemos al mundo actual.

Ella forma una esfera negra masiva que llama “esfera verdadera”.

Esta técnica, su extensión de dominio de Yorozu, puede hacer que la presión gravitacional sea infinita aún así no esté en un área de contacto. Esta es una esfera que no se puede tocar ni contrarrestar.

Yorozu consigue completar toda su expansión de dominio.

Yorozu todavía no entiende por qué Sukuna no usa su expansión de dominio pero se da cuenta de que Mahogara sigue sobre Sukuna y que por eso no se mueve.

El timón comienza a girar, Sukuna lo agarra y en una sombra fuera de la expansión de Yorozu, consigue convocar a Mahogara.

Este demonio consigue perforar la esfera de Yorozu sin problema alguno y sale volando.

Yorozu está ensangrentada y sorprendida por el poder de Mahogara.

Sukuna conocía muy bien el plan de Yorozu y es que este sabía que ella tenía mala eficiencia con la energía maldita.

Yorozu está por morir pero le da un pequeño regalo a Sukuna para que cada vez que lo vea, se acuerde de ella.

Pasamos a un panel donde Fushiguro está hundido en la total oscuridad y el narrador dice “Megumi Fushiguro... mató a su hermana Tsumiki con sus propias manos. Ahora está hundido en lo profundo”, finalizando así el capítulo 219 de “Jujutsu Kaisen”.

