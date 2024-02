“Madame Web”, la nueva película de superhéroes que protagoniza Dakota Johnson, tiene al Perú como parte de su historia. Y es que la superpoderosa pitonisa que interpreta la estrella de “Cincuenta sombras de Grey” es, en la cinta, de origen peruano. Y este detalle no fue obviado por Isabela Merced, Sydney Sweeney y Celeste O’Connor, las jóvenes estrellas que completan el reparto de la producción disponible en cines desde el 15 de febrero.

Durante una entrevista exclusiva con “Saltar Intro” de “El Comercio” realizada por videollamada, aprovechamos para preguntarles a las artistas por si la trama de “Madame Web” había logrado incrementar su curiosidad por el Perú.

En el caso de Celeste O’Connor, quien le da vida a Mattie Franklin, una de las futuras Spider-Woman, ella nos reveló que había visitado el país cuando era estudiante y que recorrió varios lugares.

“Yo he estado en Perú. Amo el Perú, amo la comida peruana. Estuve en Lima, es una ciudad muy bonita. También vie el desierto en Perú, la costa con leones marinos. Fui cuando era estudiante. Fue hermoso. Amo tu país”, nos dijo la artista de 25 años nacida en Kenia pero educada en los Estados Unidos.

Para Isabela Merced, actriz de nacionalidad estadounidense-peruana, resultó una “hermosa coincidencia” encontrarse con el país de su madre en la trama. “Amo el Perú y es loco que tanto en ‘Dora, la exploradora’ (otro de mis filmes) como en “Madame Web” mencionen y tengan al Perú como parte de es historia”, declaró la artista de 22 años que pronto se sumará al elenco de “The Last of Us 2″.

Finalmente, Sydney Sweeney, conocida por sus trabajos en la serie “Euphoria” y en la comedia romántica “Con todos menos contigo”, sugirió: “Deberíamos ir todas (a Perú) después de esto”.

“Madame Web” se estrenó en cines de América Latina (incluido el Perú) el 15 de febrero del 2024. La película relata los orígenes de Cassandra Webb, una mujer que tiene superpoderes y que no los descubre hasta que un accidente dispara recuerdos. A partir de allí, se dará cuenta que tiene visiones que le ayudan a predecir el futuro y eso la conectará con unas adolescentes que están destinadas a ser heroínas con poderes arácnidos.