Después de dejar la actuación en el 2000 a causa de los síntomas severos ocasionados por el Parkinson, Michael J. Fox estrenará en mayo su documental “Still”, donde abordará detalles íntimos sobre su enfermedad. Este proyecto cinematográfico dirigido por el cineasta y ganador del Premio Oscar en 2007, Davis Guggenheim, llegará al streaming después de su paso por el Festival de Sundance.

Hace unos días, se estrenó el tráiler oficial del documental. “Yo era grande. Era más grande que un chicle. Me desperté y me fijé en mi meñique. Auto animado. Enfermedad de Parkinson. Le di la noticia a Tracy. En la salud y en la enfermedad, recuerdo que susurró. Nadie fuera de mi familia lo sabía”, se le escucha decir en el clip de minuto y medio.

“Sólo había una razón por la que tomaba estas pastillas: para esconderme. Pero todos esos años escondiéndome, me estaban despertando. Negar esa parte de mí que quiere seguir adelante y hacer cosas, es renunciar. Soy un hijo de puta duro”, agregó la estrella de “Back to the Future”.

¿De qué trata “Still?

El documental de Michael J. Fox busca mostrar el viaje que ha vivido en su vida durante los años después de recibir su diagnóstico de Parkinson cuando tan solo tenía 29 años.

“La película, que incorpora elementos documentales, de archivo y de guion, relata la extraordinaria historia de Fox en sus propias palabras: la improbable historia de un niño pequeño de una base militar canadiense que alcanzó el estrellato en el Hollywood de los años ochenta”, se lee en la sinopsis oficial de “Still: A Michael J. Fox Movie”.

¿Cuándo y en qué plataforma se estrena “Still”?

El documental “Still” protagonizado por Michael J. Fox se estrenará en la plataforma de streaming Apple TV+ el próximo viernes 12 de mayo.

Cabe recordar que, antes de su lanzamiento en streaming, el documental fue proyectado en las salas oficiales del Festival de Sundance durante enero pasado.

“Amo mi vida. Amo a mi familia. Me encanta lo que hago… Me encanta poder ser un ejemplo para las personas y ayudarlas a lidiar con sus problemas (...) Cuando miro la película, lo que me grita lo afortunado que he sido y lo exitosa que ha sido mi vida son las cosas con mi familia. Es una gran alegría”, aseguró Fox durante la presentación del documental en el festival.

