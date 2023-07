El cineasta Paul King (“Paddington”) vuelve a la acción con “Wonka”. La nueva película de Warner Bros tiene como protagonista al actor estadounidense Timothée Chalamet (“Dune”) y llegará a los cines a finales de 2023. Este martes 11 de julio, la productora estrenó el tráiler con el primer vistazo oficial de Willy Wonka.

En el avance de dos minutos y medio, se ve al personaje principal en su aventura por el mundo. “Pasé los últimos siete años viajando por el mundo, perfeccionando mi oficio. Verás, soy algo así como un mago, inventor y fabricante de chocolate”, es lo primero que dice Wonka en el tráiler.

(Foto: Warner Bros.)

Sin embargo, su sueño de abrir una tienda de chocolates no será fácil de lograr porque, primero, deberá enfrentarse a The Chocolate Cartel. “No puedes tener una tienda sin vender chocolate, y no puedes vender chocolate sin una tienda”, le dicen.

(Foto: Warner Bros.)

Pero, el deseo de tener su propio negocio va más allá: quiere hacer sentir orgullosa a su madre. “Aquí vamos, mamá. Recuerda mis palabras, esta va a ser la mejor tienda de chocolates que el mundo jamás haya visto”, dice el personaje de Timothée Chalamet.

En el tráiler también vemos el primer encuentro de Willy con un Oompa Loompa.”Así que eres el hombrecito gracioso que me ha estado siguiendo”, dice Wonka. “Tengo un tamaño perfectamente respetable para un Oompa Loompa”, responde el personaje interpretado por Hugh Grant.

(Foto: Warner Bros.)

¿Cuándo se estrena “Wonka”?

Warner Bros confirmó que la nueva película de Timothée Chalamet “Wonka” se estrenará el próximo viernes 15 de diciembre en Estados Unidos. Se espera que llegue un día antes, el jueves 14 de diciembre, a cines de Latinoamérica.

(Foto: Warner Bros.)

Mira el tráiler oficial de “Wonka”





¿Qué dice la sinopsis de “Wonka”?

La nueva producción Warner Bros está basado en el personaje central de “Charlie y la fábrica de chocolate”, el libro infantil de Roald Dahl. En la película, se contará la historia de Willy Wonka (Timothée Chalamet) durante su juventud y su primer acercamiento con los Oompa-Loompas, así como su camino para convertirse en ‘Wonka’ para el mundo.





¿Qué actores integran el cast de “Wonka”?

La nueva cinta musical “Wonka” es protagonizada por el actor Timothée Chalamet en el papel de Willy Wonka.

Estos son todos los integrantes del elenco de “Wonka”:

Timothée Chalamet como Willy Wonka

Timothée Chalamet en "Wonka". (Foto: Warner Bros.)

Freya Parker como Miss Bon Bon

Hugh Grant como Oompa Loompa

Sally Hawkins como la mamá de Willy Wonka

Olivia Colman como una posadera cockney

Calah Lane como amiga de Willy Wonka

Calah Lane en "Wonka". (Foto: Warner Bros.)

Rowan Atkinson

Keegan-Michael Key

Jim Carter

Matt Lucas

Mathew Baynton

Tom Davis

Simon Farnaby

Rich Fulcher

Kobna Holdbrook- Smith

Paterson Joseph

Matt Lucas

