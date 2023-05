“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” nos tiene acostumbrados a sorprendernos cada fin de semana. Cada domingo hay un nuevo capítulo que hace avanzar la historia de Tanjiro, Nesuko y sus amigos cazadores. Los fans del anime se llenan de más ansias por saber lo que le deparará el destino para sus personajes favoritos.

En este último episodio, la historia se centró en el Pilar de la Niebla, Muichiro Tokito, de quien sabremos más detalles de sus memorias perdidas. Si aún no has visto el capítulo, te advertimos que habrá spoiler más adelante, por el contrario, si tienes curiosidad de saber qué paso en este nuevo lanzamiento titulado: “El Mu de Muichiro”, no te despegues de la nota.

¿Muichiro Tokito podrá reponerse y enfrentar a la Luna Superior 5 en el capítulo 3x07 de “Demon Slayer?

Este episodio no ha sido lleno de acción como los anteriores, sin embargo, ha sido clave para conocer a fondo a Muichiro Tokito, quien como sabemos ha empezado a recordar su pasado luego de que casi muera ahogado en una burbuja de agua de la Luna Superior 5.

La trama arranca con el Pilar de la Niebla debilitado, adelante de él está Kotetsu malherido y a punto de ser atacado por demonios pez. Mediantes flashbacks conoceremos la infancia trágica de Tokito, pero lo más importante es que sabremos cómo se convirtió en Hashira o Pilar. Muichiro perdió a sus padres cuando tenía 10 años, su madre se encontraba muy enferma y era atendida con hierbas por su padre, quien era leñador. Este en una noche con tormenta sale a buscar una plantas de urgencia, pues su esposa estaba perdiendo la batalla con la muerte. Lamentablemente, se resbala por la intensa lluvia y muere, más tarde, a pesar de los cuidados de Muichiro, también ella pierde la vida.

En ese momento, se puede apreciar que Muichiro tenía un hermano gemelo llamado Yuichiro. La esposa del jefe Kagaya Ubuyashiki, Amane Ubuyashiki, va a visitar a los huérfanos para que se conviertan en cazadores. A pesar de los deseos de Muichiro por la propuesta de Amane su hermano se rehusó totalmente. Lo que genera una brecha entre los dos, incluso hasta llegar a no hablarse. Según se cuenta en el capítulo, Yuichiro no quiere aceptar porque el optimismo que su hermano tenía era igual que sus padres, pues esa cualidad los llevo a sobre exigirse y como consecuencia morir.

Todo acaba una noche que son atacados por un demonio, que primero iba a lastimar a Muichiro; sin embargo, su hermano se antepone perdiendo el brazo. Esta situación hace que despierte su instinto del Pilar de la Niebla y mate al demonio sin ni siquiera acordarse. Cuando recobra las conciencia, su cuerpo no reacciona, pero hace lo posible para ver a su hermano quien pide por Muichiro a los Dioses y fallece, desangrado.

Al desmayarse, Muichiro perdió sus recuerdos del pasado y entreno arduamente para convertir en un Hashira. Es así que volvemos al presente y este mata a los demonios pez y salva a Kotetsu, este le pide que vaya a salvar a Haganezuka y que cuide la katana legendaria. Lo más sorprendente de esta escena ha sido las marca que se le han formado en el rostro, las cuales solo aparecen en espadachines formidables, además, que Tanjiro también la tiene.

En medio de la rabieta de la Luna Superior 5, quien estuvo atacando a Haganezuka por su envida de la concentración que este tenía al pulir la katana para Tanjiro, llega Muichiro a defenderlos. Gyokko se acuerda al ver las marcas del rostro de Muichiro: “Aguarda un minuto, ¿qué es esa marca? Según la información de nuestro señor Muzan nos proveyó, el mocoso de los aretes también presento una marca similar”.

A pesar de su desconcierto, se moviliza tras se ha atacado por Tokito, pero este le devuelve el golpe con un ataque Jarrón de pulpo infernal. El Pilar es atrapado junto a Kanamori, pero este con su nueva katana destruye los tentáculos que los sujetaban y agradece a Kanamori por su trabajo, aunque este le recuerda a su antiguo herrero Tesuido, el cual ya falleció, y como este se preocupaba por él.

La batalla comienza entre Muichiro y Gyokko en donde el Pilar se acerca tanto que llega a cortarle el cuello un poco. La Luna Superior 5 le dice que no lo subestime y empieza una de la que podría ser las mejores peleas de esta temporada. El episodio termina con Muichiro enfrentando a este demonio superior recordando las últimas palabras de su hermano: “Muichiro, tú eres diferente a mí. Tú eres capaz de mostrar un poder sin límites, por otros no para ti mismo. Eres uno de los elegidos”.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de “Demon Slayer”?

El noveno episodio de la temporada 3 de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” estará disponible el domingo 28 de mayo en Crunchyroll desde las 13 horas (Perú, Ecuador, Panamá).

Esta temporada de “Demon Slayer” contará con 11 capítulos que se estrenarán en las siguientes fechas:

Capítulo 9 - 4 de junio

Capítulo 10 - 11 de junio

Capítulo 11 - 18 de junio

Ficha técnica de “Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer”

Título: “Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer”

Género: Acción, Fantasía, Drama, Shounen

Creador: Koyoharu Gotouge

Editorial: Shueisha

Director: Haruo Sotozaki

Estudio de animación: Ufotable

Música: Yuki Kajiura, Go Shiina

