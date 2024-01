Francisca Aronsson, a quien recordamos por el papel de la película peruana “Margarita” (2016), despegó su carrera internacional en la pandemia. En 2021, se estrenó la serie española “El Internado: las cumbres”, donde Aronsson tuvo la primera oportunidad en una producción extranjera del catálogo de Prime Video. Con nuevos proyectos en la mano, la actriz de 17 años habla con Saltar Intro de El Comercio sobre la próxima serie mexicana de Vix+ en la que cuenta con un papel, “LaLola”.

“LaLola” es la telenovela argentina de 2007 que gozó de éxito internacional por ser transmitida en más de 40 cadenas alrededor del mundo. Imposible igualar la cantidad de remakes de “Yo soy Betty, la fea”, un Guinness World Records; sin embargo, la serie gaucha tuvo un número importante de adaptaciones en Chile, Filipinas, Bélgica, España, Grecia, Rusia, India, Portugal, e incluso Perú, donde Gianella Neyra y Cristian Rivero tomaron los papeles principales y, luego, vieron florecer un romance fuera de la ficción.

Dori Media Group, productora original de la telenovela argentina, revive la historia de un exitoso y egocéntrico hombre que un día se convierte mágicamente en mujer, Lalo. Es la versión mexicana de una nueva serie que se une a los títulos de Vix+ desde el 2 de febrero. Será protagonizada por Bárbara de Regil (”Rosario Tijeras”) y Alejandro de la Madrid (”José José”). Francisca Aronsson forma parte del reparto junto a los actores mexicanos Alexis Ayala, Gonzalo García Vivanco, Carmen Madrid, Pamela Almanza, entre otros.

Trailer de “LaLola”

Desde Madrid (España), la ciudad que le está enseñando a vivir de forma independiente, Aronsson se conecta vía Zoom por la noche (4 p.m. en Lima). Aunque quiere mantener la intriga y no delatar el nombre de su personaje en la “LaLola”, se atreve a dar algunos indicios de quién es. “Es precioso, muy retador. Estoy en una comedia, pero mi personaje se lleva mucho del drama, porque es una persona afectada por la ausencia de su padre, que se convierte en mujer y obviamente ella (el personaje) no lo sabe. Y ‘mi padre’ tampoco sabe cómo decírmelo”, comentó la actriz.

“Creo que este personaje puede recordar a uno que hice cuando era muy pequeña en ‘Margarita’. No se parece tanto, pero tiene una que otra cosita. Es una Margarita adolescente”, dice Aronsson. De hecho, está emocionada de trabajar en una producción mexicana, una oportunidad que anteriormente se frustró, cuando debió rechazar una papel en “Travesuras de una niña mala” (Vix+), basada en la novela de Mario Vargas Llosa, pues se encontraba filmando “El internado: las cumbres” en España.

La relación con Bárbara de Regil

Francisca Aronsson y Bárbara de Regil.

La serie de Vix+ se rodó entre abril y junio del 2023. Desde entonces, la actriz peruana lleva un tiempo viajando por España, México y Chile para participar de diferentes proyectos que le permitieron relacionarse con artistas de talla internacional. Guarda respeto por actrices como Bárbara de Regil, de quien no tenía mucha información al inicio, sino se enteró de su trayectoria en medio del rodaje de “LaLola”.

“Trabajar con ella fue un placer. No la conocía, pero estuvimos trabajando juntas todos los días durante cuatro meses. Conversábamos sobre nuestras vidas y se fue dando una relación muy bonita de madre e hija”, contó la actriz, que visitó varias veces la casa de la mexicana, el amplio y moderno escenario de sus transmisiones en vivo en Instagram, y entabló una relación de amistad con su hija Mar.

“(Bárbara) me arropaba mucho, porque yo estaba viviendo sola por tres meses en México, y tenía 16 años”, mencionó Aronsson. “Pude agarrar afecto de toda la producción, pero con Bárbara tenía una compañía día a día y (surgieron) demasiadas anécdotas graciosas. Es que Bárbara está loca, pero es una loca maravillosa. Es una mujer tan inspiradora, luchadora, trabajadora. Trabaja tanto y más en ella misma y en cuidar su entorno”.

“Ella me daba consejos y yo también. Son muy privados, como temas de familia y más profundos, que prefiero no comentar, pero eran muy maternales, algo que me sirvió mucho al no tener cerca a mi madre en México. Que ella se ofreciera a cuidarme, de alguna forma, fue muy bonito. Creo que es una buena compañera en proyectos, y lamentablemente hacen una mala fama de ella como alguien pedante, cuando realmente no es así”, agregó.

La actriz peruana Francisca Aronsson tiene en su lista de pendientes algunos proyectos en Chile, entre estos, el proyecto de Diego Ayala, “Perra vida”, que todavía no tiene fecha de estreno. Ella es una peruana triunfando en el extranjero.