Aclaración: Este artículo se publicó originalmente el 2 de octubre del 2021.

Aron Hernández ha logrado capturar tan bien la esencia de Jorge González que, por momentos, cuando ya no está caracterizado como él, entre sus gestos y tono de voz, se asoma el líder de banda chilena. El trabajo del actor chileno de 25 años fue uno de los que mejores comentarios despertó en el festival Iberseries Platino Industria, donde se estrenó -en octubre pasado- el primer capítulo de “Los Prisioneros”, la serie que Movistar Play lanzará este 2022, pero que ya despierta mucho interés en países de América Latina; y ese interés, vale decirlo, no es gratuito.

“Los Prisioneros” es una de las más emblemáticas del rock en español y, aunque se han hecho recientemente otras ficciones inspiradas en su historia, la propuesta que incluye a creativos peruanos (la showrunner es Joanna Lombardi y Salvador del Solar es uno de los directores) logra distinguirse por su ritmo cinematográfico, el espacio temporal y los personajes elegido para desarrollar la trama y, por supuesto, el elenco que encabeza Hernández.

¿Cómo se hace para darle vida a un personaje tan complejo como Jorge González? El actor nos lo contó:

Escena de "Los Prisioneros". (Foto: Movistar)

-¿Cómo llegas a la serie de Los Prisioneros?

A mi escuela de teatro, llegó el equipo de Roberto Matos, el director de cásting de la serie. Fueron a hacernos fotos a los estudiantes para un registro de los actores y actrices que van saliendo. Yo me hice la foto y, tiempo después, cuando estaba en Osorno, al sur de Chile, para el estreno de una película independiente, me llaman para decirme que quieren invitarme a un cásting para el rol de mi vínculopara la serie de Los Prisioneros. Al principio, no sabía cómo tomarlo porque siempre mi primer acercamiento con las cosas que más me gustan, me generan un poco de miedo. Además, este fue mi primer cásting grande, antes había hecho audiciones de estudiantes. Muchas cosas me daban miedo, tener que ir y tocar un instrumento, por ejemplo. Uno se pregunta si será capaz de hacerlo. Mi familia y mis amigos me dijeron que vaya, y yo también empecé a convencerme. Fui y empecé a pasar etapas. Supe que el papel podía ser mío cuando me dijeron que baje de peso. Supuse que no me lo pedirían si no hubieran visto algo en mí. Así que al próximo cásting llegué más flaco (risas).

La serie "Los Prisioneros" se estrenará por Movistar+ en 6 países de América Latina. En imagen: Diego Madrigal (Miguel Tapia), Aron Hernández (Jorge González) y Andrew Bargsted (Claudio Narea). (Foto: Movistar/ Difusión)"

-Antes de la serie, ¿qué tan familiarizado estabas con la historia de Jorge y la música de Los Prisioneros?

Los Prisioneros están en el ADN de la cultura en Chile. Te gusten o no te gusten, te sabes sus canciones. Su legado marcó en su época y en otras generaciones, porque se han ido resignificando. Escucharlos es como mirar la historia con ojos críticos y desde el punto de vista de un grupo de jóvenes de clase media, y ese punto de vista en particular, y en su época, marcó mucho, porque era raro que una persona tan común y corriente dé una opinión y esta sea escuchada a nivel internacional. La diferencia de clases en Chile es muy grande. Ellos tuvieron una oportunidad y la agarraron fuerte. Personalmente, su historia me toca porque vengo de una familia de clase media. Mi mamá y mi abuela vieron el golpe de estado (contra Salvador Allende) en la azotea de un colegio donde mi abuela trabajaba barriendo. Hay muchos lazos emotivos desde mi biografía con la historia de Los Prisioneros. Hay un lazo de humildad que nos une, pero no desde la pobreza, sino desde empatizar porque nos ha faltado lo mismo. Muchos chilenos compartimos eso. A mí también de chico me dijeron “jueguen a estudiar” (como en la canción “El baile de los que sobran”) y escuchar eso a uno le hace eco.

Aron Hernández en entrevista con El Comercio.

-¿Cómo te preparaste para la serie?

Mi vínculo como actor con el personaje es a través del guion. Confié mucho en él, porque, además, está excelentemente escrito, incluso para las escenas del cásting tenía mucho ritmo. Mi acercamiento fue desde allí, y a partir de eso, fui preparándome, primero, de forma consciente y, luego, también de forma inconsciente, de la información que va entrando, porque leí muchos libros y entrevistas para entender la forma en las que Jorge responde, siempre muy agudo. Yo me dije: de la forma en la que Jorge responde, piensa. Así como piensa, se mueve y así como se mueve, expresa y siente. Es un rol intenso emocionalmente. Quien lo vio en conciertos también puede dar cuenta de su energía. Y esa intensidad conlleva una gran responsabilidad, porque personalidades así, hay que enfrentarlas con mucha humildad para humanizar esa intensidad, porque sin eso queda un personaje caricaturesco, egocéntrico, arrogante. Todo eso ya estaba en el guion, no era necesario subrayarlo. Me interesaba darle ese toque de humanidad. ¿Qué le pasa a él en relación consigo mismo, con sus amigos, con su madre, con su gato, incluso? A Jorge González le dolía el mundo de su época, y así tiene que ser con un artista para poder hablar con esa convicción y llegar a tanta gente. Lo he querido interpretar con mucho respeto.

Arón Hernández en el estreno del primer capítulo de "Los Prisioneros" en el Cine Capitol de Madrid, en el marco de Iberseries Platino Industrias. (Foto: Comunica EGEDA/ Difusión)

-¿Has hablado con Jorge González?, ¿él ha visto el primer capítulo de la serie?

No, no he podido conversar con él, entonces no tengo esa información, pero sé que cedió los derechos de sus canciones para esta serie y que los tres integrante de Los Prisioneros dieron permiso par el uso del nombre y etcétera.

-¿Ha quedado mucho de Jorge González en ti?

Sí, absolutamente. Hay gente que me comenta que me parezco mucho, pero es que he estado un año tratando de parecerme a él, y es difícil que en tres meses desaparezca de mí. El personaje queda grabado en tu cuerpo, porque actuar es tatuarse el alma y pensamiento de otra persona y eso va acompañado de una gestualidad y corporalidad. Los gestos de Jorge son muy puntuales y lo son por algo, porque tiene rabia de la época, la angustia de lo que se está viviendo y muchas ganas de decir algo.

-¿Qué te gustaría que pase con tu carrera después de esta serie?

Lo que más me gustaría ahora es que la serie guste y que la gente común y corriente pueda verla, la gente de la que hablamos, la gente de clase media o gente que no tiene acceso a estudiar la historia, por ejemplo, porque la educación es un privilegio en Chile. Luego, me gustaría seguir actuando. Estoy enamoradísimo de actuar. Lo disfruto y me permite empatizar, que es una forma de comunicación que creo se ha dejado muy de lado, y no debería ser así porque la empatía nos permite comunicarnos sin hablar. Pero, por ahora, lo principal es que la gente vea la serie. Y, algo muy personal, para el futuro: algún día me gustaría poder hacer de Víctor Jara.

La FICHA:

Nombre: Aron Hernández Troncoso.

Año de nacimiento: 3 de octubre de 1995.

Formación: IP Arcos (Chile).

Estreno de "Los Prisioneros" en el cine Capitol de Madrid, en octubre del 2021. (Foto: Claudia Alva Linares)

EL DATO

“Los Prisioneros” estará compuesta por 8 capítulos de media hora de duración. El primer episodio se estrenó en el festival Iberseries Platino Industria, que se lleva a cabo desde el 27 de septiembre en Madrid y que ha convocado a miles de personas de la industria audiovisual de Iberoamérica y Portugal.

La serie “Los Prisioneros” cuenta con la peruana Joanna Lombardi como showrunner. El también peruano Salvador del Solar es director de la serie, junto al colombiano Carlos Moreno. Su estreno será el 15 de enero en Movistar Play.

El elenco de actores de "Los Prisioneros" en compañía de los peruanos Joanna Lombardi, show runner de la serie, y Salvador del Solar, director de la ficción. (Foto: Comunica EGEDA/ Difusión)

