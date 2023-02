A pocos días del festejo por San Valentín, vuelven a surgir las clásicas películas románticas que se pueden disfrutar en esta fecha especial. Una de las favoritas del público evidentemente es “Titanic”, protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. El filme dirigido por James Cameron, además, se encuentra celebrando los 25 años desde su estreno oficial en 1997.

La película acumula millones de dólares en taquilla y se ha convertido en la tercera cinta más vista en el mundo; aunque podría ser destronada por “Avatar: The Way of Water”. De igual manera, el filme continúa siendo la preferida por el público para disfrutar del romance. Conoce dónde disfrutarla en esta nota.

¿Dónde ver “Titanic” en streaming?

El filme clásico se encuentra disponible en Amazon de Estados Unidos. Los usuarios pueden alquilar la película por 3.99 dólares y se puede ver durante 48 horas; además se puede comprar la película por 9.99 dólares. Mientras que, en iTunes y Google Play también puede alquilarse “Titanic” por 3.99 dólares para verlo en HD.

En los países de Latinoamérica, la película dirigida por James Cameron no se encuentra disponible en ningún servicio de streaming.

(Foto: 20th Century Studios)

¿“Titanic” está en cines?

La historia de amor protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet se estrenó por primera vez el 19 de diciembre de 1997 en las salas de cine de Estados Unidos. Después de su lanzamiento, consiguió diversos reconocimientos como el Premio Oscar 1998 por Mejor película, Mejor director, Mejor fotografía y Mejor sonido, entre otros.

Debido al gran éxito que ha tenido la película de James Cameron, esta será reestrenada en una versión remasterizada 3D en los cines. En Perú, el público podrá disfrutar de esta nueva edición de “Titanic” en las salas de cine desde este jueves 9 de febrero. Cadenas como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis han confirmado la presencia de la cinta en sus carteleras.

Hace unas semanas, 20th Century estrenó un nuevo tráiler del filme para el reestreno. “A Titanic lo llamaban el barco de los sueños y lo era, de verdad lo era”, se oye la voz en off de una mujer mayor en el clip de minuto y medio aproximadamente.

¿De qué trata “Titanic”?

La película de James Cameron “Titanic” narra la historia del joven Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), un artista que durante una partida de cartas se gana un pasaje para viajar a América en el transatlántico más grande y seguro llamado Titanic.

Una vez que aborda el barco, él coincide con la joven Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), que pertenece a una familia adinerada que, además, va a casarse con un millonario. Sin embargo, los jóvenes se enamoran durante su estadía, pero la familia de la chica pone varias trabas para que ambos continúen con su relación.

(Foto: 20th Century Studios)

La historia tendrá un giro inesperado cuando la vida de los pasajeros del Titanic se verá en riesgo porque el barco se aproxima a un inmenso iceberg.

