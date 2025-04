Un día me pregunté: ¿Cómo sería mi vida soñada? Una interrogante que me hice no desde el lujo ni lo extraordinario, sino desde lo cotidiano. Desde lo real. Desde lo que ya tengo y a veces olvido valorar.

Así que decidí pedirle a ChatGPT que lo escribiera por mí. Le dije: “con lo que sabes de mí, describe un día simple y pleno en mi vida”. El resultado me tocó el alma. No hablaba de imposibles, hablaba de todo lo que podría ser, si lo elijo. Si lo entreno.

Despertar sin prisa, con el corazón en paz. Respirar. Agradecer. Mover el cuerpo. Comer con conciencia. Crear con propósito. Estar con personas reales. Caminar. Bailar. Meditar. Abrazar. Reír. Servir. Agradecer otra vez.

A veces sentimos que la vida no nos da lo que anhelamos. Pero quizás estamos enfocándolo. ¿Y si no se tratase de pedir más, sino de ver mejor? ¿Y si ya estamos más cerca de lo que creemos?

No siempre nos damos cuenta, pero la vida soñada puede estar en lo simple. En lo que ya está, pero no miramos. En lo que sentimos, pero no honramos. En lo que amamos, pero no priorizamos.

Este ejercicio me ayudó a reconectar con lo esencial, y por eso te invito a hacer lo mismo. Puedes hacerlo de la manera en que te sea más cómoda.

Escribe tu carta y hazte a ti mismo la misma pregunta: ¿cómo sería un día en tu vida soñada? Tienes que hacerlo desde ti y para ti.

Pregúntate: ¿qué tan lejos estás realmente de aquello que quieres? ¿Qué puedes empezar a elegir hoy?

Cada día es una nueva oportunidad de regresar a ti. De volver a casa. De ser feliz. Aquí y ahora. Con lo que hay. //