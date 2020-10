Cada vez que viajo siempre tengo la costumbre de pasar por las tiendas de los aeropuertos y ver la gama de vinos y bebidas que se ofrecen de distintos países. En uno de esos viajes por Europa en una tienda vi un ron que me llamó la atención, se llamaba Millonario, me gustó el empaque así que lo agarré y grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que era producido en en Perú. Sin lugar a dudas a mi regreso busqué saber quienes están detrás y esta es la historia.

En 1904 en Chiclayo, entre la montaña y el mar, se funda la Hacienda Agrícola de Chiclayo, gracias al trabajo fuerte de un grupo de agricultores que buscaban comerciar azúcar y para esto construyeron una pequeña refinería.

Tenemos que tomar en cuenta que en esa época los trabajadores de la zona estaban mal preparados en lo que respecta al conocimiento de aprovechar mejor y plenamente todo el potencial de la caña de azúcar. Así que había mucha materia prima, pero la falta de tecnología y personal poco calificado jugaron en contra. En 1922, la familia Piera del Castillo compra la hacienda y es Don Rolando que viendo la necesidad de conocimiento manda, años más tarde a su hijo mayor a Cambridge para estudiar ingeniería química.

1950 es el año que oficialmente nació Ron Millonario de la mano de Augusto Piera del Castillo. Desde el inicio fue destinado para esos pocos caballeros ricos que podían costearlo y disfrutar de su encanto único. Es por eso que se le bautizó bajo el nombre de ¨por los millonarios¨. En el 2004 la familia Rossi, procedente de Italia viene al Perú buscando oportunidades de negocio y reconoce en Millonario un ron digno de dar a conocer al mundo. Gracias al esfuerzo en conjunto se vienen cosechando muchos reconocimientos a nivel internacional como la medalla de oro en The Spirits Businnes, o la medalla de oro en Tokyo Whisky and Spirits Competition.

Es un ron distinto ya que tiene una guarda de hasta 20 años en barricas de roble americano ex Bourbon, pasando después por barricas de Eslovenia ex Tokaji y cerrando para redondear por barricas que tuvieron previamente Jerez tipo Oloroso. Además fue destilado lentamente con viejos alambiques para mantener los aromas tropicales y cálidos. Es muy apreciado por los expertos y particularmente popular entre las damas, por su suavidad y delicadeza.

VISTA: Presenta un color dorado intenso y brillante

OLFATO: Es un mix de frutas tropicales, junto a toques de frutos secos, un recuerdo de havanos y con un final especiado.

GUSTO: Es sabroso, delicado, con ingreso dulce y elegante. Un final largo e intenso.

MARIDAJE: Perfecto para disfrutar con un postre, peruano de preferencia, un suspiro, picaroneso arroz con leche. Perfecto para cualquier tipo de chocolate.

El dato

RON MILLONARIO XO

PAIS: Perú

REGION: Chiclayo

MATERIA PRIMA: Caña de Azucar

PRECIO: S/ 420.00

CONTACTO: sales@andeslife.com

*Giovanni Bisso, sommelier, catador de pisco y destilados. Pueden seguirlo en Instagram: @giovannibisso