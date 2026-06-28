Conoce a los nominados a Mejor programa gastronómico.
Conoce a los nominados a Mejor programa gastronómico.
Por Redacción EC

La cocina peruana e internacional no solo se disfruta sentados a la mesa; también se aprende y se saborea a través de las pantallas. La oferta de contenidos audiovisuales dedicados a la gastronomía ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el país, impulsada tanto por la televisión tradicional como por las plataformas de streaming y los formatos digitales. Por eso, en los Premios Somos 2026 tenemos una categoría para reconocer a estos espacios.

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