La cocina peruana e internacional no solo se disfruta sentados a la mesa; también se aprende y se saborea a través de las pantallas. La oferta de contenidos audiovisuales dedicados a la gastronomía ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el país, impulsada tanto por la televisión tradicional como por las plataformas de streaming y los formatos digitales. Por eso, en los Premios Somos 2026 tenemos una categoría para reconocer a estos espacios.

Conoce a los rostros que están detrás de verdaderas escuelas culinarias para el hogar, democratizando el acceso a técnicas complejas, rescatando insumos olvidados y conectando a los cocineros y aficionados con las últimas tendencias de los fuegos a nivel global.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor programa (digital o televisión) de gastronomía de los Premios Somos 2026:

ALC News (Jimena Agois)

Así de simple (Sandra Plevisani, María Plevisani y Mari Calixtro)

Bareando (André Gallet)

Bruto TV (Arlette Eulert)

Cocinando Historias (Javier Ampuero)

Con sabor a Perú (Israel Laura)

Majo con Sabor (María José Vigil)

Nuestro mar, nuestra cocina (Luis Cordero)

Studio Cocina (Gabriel Calvo)

Viaja y Prueba (Luciano Mazzetti)

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.