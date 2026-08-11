icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tinajas Chicken & Grill tiene más de 10 locales en Lima. (Foto: Difusión)
Tinajas Chicken & Grill tiene más de 10 locales en Lima. (Foto: Difusión)
Por Melvyn Arce Ruiz

La cuarta edición de los Premios Somos anunció a sus ganadores este martes en una ceremonia realizada en el Museo Pedro de Osma de Barranco y uno de los trofeos más esperados por entregarse era el de la categoría Mejor pollería, una de las más votadas de esta edición. Y el premio fue a manos de una pollería con más de 20 años de historia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.