La cuarta edición de los Premios Somos anunció a sus ganadores este martes en una ceremonia realizada en el Museo Pedro de Osma de Barranco y uno de los trofeos más esperados por entregarse era el de la categoría Mejor pollería, una de las más votadas de esta edición. Y el premio fue a manos de una pollería con más de 20 años de historia.

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La pollería Tinajas Chicken & Grill comenzó sus actividades comerciales en el año 1997 bajo la dirección de su fundador, el ayacuchano Epifanio Mendoza. Este 2026 se convirtió en la ganadora del trofeo Mejor pollería, que se determina con el voto del público.

Tinajas Chicken & Grill se llevó el Premio Somos 2026 con el voto del público. (Foto: Difusión)

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en la categoría Mejor pollería de los Premios Somos 2026:

Don Melchor

Don Tito

Gran Parrillada Timbó

Hilton

Kendall Brasa

Kumar y sus polluelos

La Leña

Las Canastas

Mediterráneo

Pardos Chicken

Pollizos

Primos Chicken Bar

Tori Polleria

Villa Chicken

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.