En su tienda, ubicada en un semisótano del Centro Comercial Arenales, el coleccionista e influencer Jean DoGa está acostumbrado a ver a treintones y cuarentones que se quedan pasmados en su vitrina, todos los días. Lo que llama la atención de estos es un viejo Cubil Felino, un juguete de los años 80, hecho en el Perú por la firma Basa con la forma de la base de los Thundercats. Los transeúntes pasan y se quedan embobados viendo aquella pieza de plástico gris y azul fabricada de hace más de treinta años. Algunos hasta llegan a tocar la vitrina, como si quisieran acariciar el objeto a la distancia.

Un juguete es mucho más que un juguete y esa idea no la inventó Pixar. A esa edad, un obsequio es una muestra de afecto. Es sinónimo de compañía y diversión. Y es también una memoria viva, es decir, un recuerdo nítido e imborrable que se forjó en nuestra mente gracias a que lo impregnamos de emoción, el catalizador por el cual recordamos las cosas. De ahí que algunos consideren traumático el hecho de haberse desprendido de un juguete que fue querido, sea por accidente o porque, en un momento del desarrollo, dejo de parecer importante y hoy se arrepienten.

Jean Doga atiende en El Cubil, una tienda de coleccionistas en el centro comercial Arenales. Ante él, la famosa base de Los Thundercats, en la versión que hizo circular la firma peruana Basa, en los años 80.

Igual que con el Cubil Felino, sucede con el Castillo de Grayskull, del dibujo animado He-Man y los Amos Universo; con la Casa Lidy y sus accesorios; los pequeños Pony y los juguetes Playmobile; con las figuras originales de Star Wars y tantos más. En la tienda de DoGa, que precisamente se llama El Cubil, uno de sus servicios es buscar a pedido estos juguetes nostálgicos. Aseguran que lo retro siempre va a ser un poco más costoso, porque se trata de piezas difíciles de hallar, pero los consiguen a buenos precios, de coleccionista a coleccionista, porque conocen el mercado y saben dónde buscar.

El Cubil es la tienda de la Comunidad de Coleccionistas del Perú, que agrupa a un puñado de peruanos que dedican sus tiempos libres al hobby del coleccionismo. Pero no son los únicos. En todo el centro comercial uno puede encontrar tiendas que ofrecen juguetes vintage, sean originales o réplicas. Los propietarios de las licencias de Star Wars y Transformers, por ejemplo, han lanzado reediciones de sus recordados juguetes ochenteros. Solo por el precio, que en el caso de Transformers, superan los mil soles, ya se sabe a qué público apuntan. Son “juguetes” para los papás, no para los niños.

La Casa Lidy y sus accesorios fueron una colección muy popular, original de España y lanzada al mercado peruano por la marca Hude a fines de los 80.

A ese público adulto también está dirigido The Toys That Made Us, una serie de pequeños documentales de Netflix sobre los juguetes que hicieron delirar a los niños de otras décadas. El show es producido por Brian Volk-Weiss y ya tiene tres temporadas, las más reciente estrenada este año. A la fecha se ha encargado de contar las historias desconocidas de fabricantes de juguetes, gente responsable de productos como Transformers, G.I. Joe, Los Amos del Universo, Hello Kitty, Barbie, Star Wars, Lego, Mi Little Pony, Power Rangers y Las Tortuninjas.

En el Perú, la firma BASA, con más de 60 años en el mercado, de alguna forma también se ha sumado a la moda vintage con la reedición de algunos de sus juguetes playeros clásicos, como el “pescadito playero” o el balde “Rascaplaya” y más. Ellos mismos presentan actualmente una exposición de sus muñecas más recordadas (Barbies, Cicciobellos, Bebes Repollitos, La Peloncita) que se puede visitar en el local de Mundo Basa, del jirón Azangaro 387, Centro de Lima.

Exposición de muñecas de coleción de Basa.

Un muñeco Bomboncito Bebe, de Basa, del año 1980. En la exposición de muñecas de colección del Centro de Lima.