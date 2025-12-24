Papá Noeles sin traje: las iniciativas solidarias que rescatan el verdadero sentido de la Navidad

Diciembre viene cargado de luces, listas de regalos y mesas abundantes. Pero, alejado de ello y tomando una pausa al ruido comercial de la temporada, hay personas que viven la Navidad de otra forma: sin traje rojo ni barba blanca, pero con la convicción de que un gesto oportuno puede cambiarle el día (o la vida) a alguien más. Son aquellos peruanos que, desde distintas causas, sostienen iniciativas solidarias que se activan con más fuerza en estas fechas y cuyo impacto va mucho más allá del calendario.

Una de ellas es Perú Pendiente (@perupendiente), organización con más de doce años de trabajo comunitario que este 2025 vuelve a poner en marcha su Juguetería Itinerante. La propuesta es simple y poderosa: llevar la Navidad a más de 2 mil niños y niñas en situación vulnerable en Lima, Cajamarca, Huancavelica y Andahuaylas, devolviéndoles no solo un juguete, sino el derecho a elegir. En esta suerte de fábrica de Papá Noel ambulante, cada niño escoge su propio regalo, fortaleciendo su autoestima y autonomía. “Para nosotros, la Navidad no es solo entregar un juguete, sino reconocer la dignidad de cada niño y niña”, señalan desde la organización. La experiencia se completa con actividades lúdicas y encuentros comunitarios que convierten la entrega en un momento de celebración compartida. Puede seguirlos en redes sociales para descubrir cómo apoyar iniciativas como esta durante todo el año.

La Juguetería Itinerante de Perú Pendiente es una iniciativa que busca devolver el derecho a jugar y vivir una Navidad digna a más de 2 mil niños y niñas peruanas en situación vulnerable. (Foto: Nana Bello) / Agalux

Continuando con el recorrido solidario, el espíritu de las fiestas se enciende aún más alrededor de una mesa. Por ello, World Vision Perú (@worldvisionperu) y Marriott Perú (@jwmarriotlima) se unen para lanzar sus Platos Solidarios, una iniciativa que transforma un almuerzo o una cena en un acto de apoyo directo a la niñez. Durante todo diciembre, cinco hoteles (JW Marriott Lima, JW Marriott El Convento Cusco, Courtyard Lima Miraflores, Sheraton Lima Historic Center y Fairfield by Marriott Lima Miraflores) ofrecen un plato solidario en sus cartas. Por cada pedido, un porcentaje se destina a fortalecer programas de educación y protección de niñas y niños en comunidades vulnerables. Así, ese lomo saltado compartido después del trabajo, ese reencuentro con amigos o ese brindis improvisado pueden convertirse en una oportunidad concreta para cambiar historias.

En estas fiestas, tu plato favorito puede cambiar vidas. Todo el mes de diciembre un porcentaje de los Platos Solidarios de Marriott y World Vision será destinado a fortalecer la educación y protección de niños y niñas peruanas. (Foto: Worldvision) / GREGORY ALONSO PH

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS

Hay una Navidad que no siempre se ve: la que viven muchas personas mayores en soledad. Desde hace nueve años, Nietos Itinerantes (@nietositinerantes) trabaja para construir una vejez digna, acompañada y libre de edadismos. Uno de sus proyectos más emblemáticos es la campaña Sé el Amigo Secreto de una Persona Mayor, que se realiza de manera continua desde hace una década. Cada Navidad, la iniciativa invita a la ciudadanía a convertirse en el amigo o amiga secreta de una persona mayor, recordando que el regalo más valioso no es material, sino la compañía y el tiempo compartido. En su edición más reciente, la campaña benefició a 115 personas mayores en Lima y Moquegua, con regalos personalizados, canastas navideñas y encuentros que devolvieron sentido y cercanía a una fecha que muchas veces se vive en silencio. Aunque las fiestas de fin de año son una época especial para dar, Nietos Itinerantes necesita apoyo durante todo el año. Visita sus redes sociales y conoce cómo sumarte.

Desde su creación, Nietos Itinerantes ha impactado directamente en más de 5 mil personas mayores, a través de acciones de acompañamiento, consultorios jurídicos y espacios formativos. (Foto: Nietos itinerantes)

La cadena de solidaridad también alcanza a los mejores amigos del hombre. Mike al Rescate (@mikealrescate) nació de una historia personal: la decisión de cambiar de rumbo profesional y la llegada de Mike, un perro que transformó la manera de mirar el abandono animal. Con el tiempo, los pequeños rescates se convirtieron en una asociación sin fines de lucro, que hoy trabaja en rescate, esterilización responsable y adopción. Esta Navidad, la invitación es clara: donar una esterilización para cortar la cadena de sufrimiento en zonas de sobrepoblación (puede enterarse más a través de sus redes sociales).

La peruana Noemi Vargas lidera la iniciativa que promueve la adopción responsable y el cuidado de mascotas en situación de calle. En la foto, posa junto a Mike. (Foto: Daniela Zavala)

Cuatro iniciativas distintas, una misma idea, la Navidad también se construye desde la acción. No hace falta un gran gesto ni un trineo: basta con decidir mirar al otro (niño, adulto mayor o animal) y sumar. En un país donde la solidaridad suele activarse en momentos clave, estos peruanos demuestran que el verdadero espíritu navideño no se compra, se practica. //