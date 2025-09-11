Don Giovanni: el pisco artesanal de uva quebranta que celebra la amistad

El inicio de la historia entre Renzo Cantelli y el pisco se sitúa en la zona de Nievería, en Huachipa, cuando su abuelo italiano sembraba uvas y ciruelas. “Hacía su propio vino y, como tenía un pequeño alambique, empezó a destilar pisco. Con las ramas, hojitas y, lo que quedaba del pisco, hacía grappa [destilado de uva italiano]”, recuerda el pisquero Cantelli, fundador de la marca de pisco artesanal Don Giovanni.

Las uvas quebranta de Don Giovanni nacen en el valle de Mala, al sur de Lima, en una zona de microclimas propicios para dar los frutos más exquisitos y una alta calidad de quebranta. “Para mí, es la madre de todas las uvas y la mejor para hacer pisco en el país, especialmente la quebranta de la zona de Mala. Tiene un aroma tenue y elegante a plátanos y manzana, y sabores firmes y robustos en boca, como a frutos secos”, describe el productor. De estas uvas, usa al menos siete kilos por litro.

El productor Renzo Cantelli al frente de la marca Don Giovanni. Sus piscos vienen del Valle de Mala, en Cañete. / ANTONIO MELGAREJO

Para él, el destilado es igual a la tradición, a compartir con amigos, a valorar lo nuestro. Aunque prefiere tomarlo puro —y así lo recomienda—, tiene una receta de chilcano a su manera, infalibe para cualquier ocasión. Anote: en un vaso generoso, coloque tres onzas de pisco, cuatro o cinco cubos de hielo, una cucharadita de jugo de limón, ginger ale o, según la versión de Cantelli, Schweppes de limón sin azúcar. Termine con tres gotitas de amargo de angostura, ¡y listo! “Queda espectacular”, nos dice mientras lo prepara. El uso de la bebida sin azúcar permite repetir más de un vaso sin riesgo a saturarse por el dulce.

El nombre Don Giovanni nació como un homenaje a un gran amigo suyo, con quien se inició en esta aventura pisquera hace diez años (su rostro aparece en las botellas). El tiempo pasó, y es Renzo Cantelli quien está a cargo de la producción y distribución del destilado bandera. Nos dice que cada botella representa al amigo incondicional con el que te puedes juntar en cualquier momento de la vida, tomar una copa de buen pisco y conversar largas horas sin necesidad de motivo o excusa. Para eso están los amigos, y para eso está también el buen pisco. //