Este martes, la gastronomía peruana tiene un espacio especial con la tercera edición de los Premios Somos. Desde el Museo Pedro de Osma de Barranco, el evento celebrará lo más destacado de nuestra cocina, ampliamente reconocida en el mundo.

La gala empezó con la tradicional alfombra roja, infaltable en una ceremonia como esta. Además, este espacio sirvio para conocer las sensaciones y expectativas de los invitados antes de entrar de lleno al momento central de los premios.

En esta edición de los Premios Somos, más de 52 mil votantes han elegido a los ganadores. Como se recuerda, son 39 categorías.

¿Cómo se eligieron a los nominados?

Los nominados fueron seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilaron datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.