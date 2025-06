El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Sergio Paris.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Viajar en moto.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Hoy en día, ver a la gente cercana a mí, a mi familia, felices y realizados.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

La resiliencia.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

En ocasiones, mi exaltación.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que mi hijo no sea feliz.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No preocuparme mucho por cómo se me ve. Me preocupa poco, así que a veces puedo salir con los pelos parados o medias dispares, y no me importa mucho.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La hipocresía.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

¡Vamos con fe!

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mi hijo, definitivamente.

¿En qué ocasiones mientes?

Oculto la verdad cuando ayuda a que otra persona no se sienta mal.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Arriba de mi moto, en alguna ruta solitaria.

¿Cuál es tu mayor inversión?

Haber estudiado mucho.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi mate, que me acompaña todos los días.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su lealtad.

¿Con qué personaje de la historia te identificas?

Con Pepe Mujica. Fue una persona muy inspiradora. Cuando lo escuchaba hablar sentía que era una persona muy sabia.

¿Cómo te gustaría morir?

De golpe. Sin enterarme.

Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué serías?

Estaría bueno volver como alguna especie que viva debajo del mar. Siento que es un lugar interesante, me gustaría conocer cómo es la vida allá abajo. Volver como algún pez, quizá.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar. Fui actor porque no podía ser cantante, canto mal.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

Todos aquellos que quitan la libertad a la gente. Sean políticos o empresarios, todos aquellos que piensan que pueden decidir sobre la libertad de otros. //