El inglés es uno de los idiomas universales y entenderlo es clave, ya sea para conversar durante un viaje o como una herramienta fundamental para el trabajo. Así las cosas, Google habilitó tres cursos para aprender el idioma.

Aquellas personas que desean incursionar en el inglés pueden hacerlo con distintas aplicaciones. La nueva herramienta de Google es ideal tanto para quienes se inician en el aprendizaje del idioma como para aquellos que necesitan ejercitar su conversación y no tienen a otros para practicar.

La tecnológica permitirá practicar y mejorar tus habilidades al hablar inglés por medio de sesiones cortas de entre 3 y 5 minutos.

¿Cuáles son las herramientas habilitadas en Google?

Google Word Coach

La aplicación se puede usar en los dispositivos móviles y los usuarios podrán aprender el idioma con distintos juegos. Cuando las personas la usan, hay una serie de preguntas con pruebas rápidas de vocabulario y luego se deben seleccionar las respuestas correctas.

En caso de que la respuesta no esté bien, Word Coach brinda una breve explicación de por qué es incorrecta y cuál es la respuesta adecuada.

Google Assistant

Es otra de las alternativas que tiene Google. El asistente virtual puede realizar distintas actividades y una de ellas es enseñar inglés. El usuario deberá decir el siguiente comando: “Ok Google, enséñame inglés” y se activarán las notificaciones para practicar todos los días un tema diferente.

En principio, Google le hará una pregunta, por ejemplo, What do you do for fun? (¿Qué hacés por diversión?), proponiendo que para responder se use cierta palabra. En este caso recomienda hacerlo con play (jugar). La pregunta debe ser respondida de forma verbal, activando el micrófono y empleando la palabra sugerida.

En caso de hacerlo bien, la herramienta lo indicará con una barra de calificación que se pone en verde si se hace bien, gris si hubo algún error, o rojo si el ejercicio estuvo mal.

Además de una evaluación, la herramienta ofrece otras opciones de respuesta. Por ejemplo, si se responde: I play videogames (juego videojuegos), además de brindar una calificación verde, la herramienta da otros ejemplos con la palabra play. I play sports (practico deportes) o I like to play board games with my friends (me gusta jugar juegos de mesa con mis amigos).

Una vez que se haya contestado la primera pregunta, se podrá tener acceso a la segunda y así sucesivamente. La herramienta también permite visualizar un calendario en el que se puede monitorear qué días se hicieron prácticas, el historial de respuestas y cuántas preguntas se respondieron bien, regular y mal.

Otras apps

Además de la nueva herramienta de Google, que permitirá practicar inglés, existen otras opciones diseñadas para aprender este idioma desde cero, sin ninguna base.

Duoling: esta app tiene un componente autodidacta al funcionar a través de videos y es ideal para practicar la escucha del idioma y aprender vocabulario aplicado. ara adaptarse al nivel de habilidades de la persona y ofrecerle los mejores ejercicios para aprender y practicar no solo el habla, sino la escucha, la lectura, la escritura y la gramática. Descargar Duolingo y usar la aplicación no tiene ningún costo; sin embargo, tienen una versión premium con un cobro para recibir lecciones offline y sin anuncios publicitarios.

esta app tiene un componente autodidacta al funcionar a través de videos y es ideal para practicar la escucha del idioma y aprender vocabulario aplicado. ara adaptarse al nivel de habilidades de la persona y ofrecerle los mejores ejercicios para aprender y practicar no solo el habla, sino la escucha, la lectura, la escritura y la gramática. Descargar Duolingo y usar la aplicación no tiene ningún costo; sin embargo, tienen una versión premium con un cobro para recibir lecciones offline y sin anuncios publicitarios. FluentU: Esta app tiene un componente autodidacta al funcionar a través de videos y es ideal para practicar la escucha del idioma y aprender vocabulario aplicado. Mientras se reproduce un video, puede ir leyendo los subtítulos en inglés. Si no se entiende una palabra, al poner el cursor en esta le da el significado. Al final, se le hace una prueba para saber qué tanto entendió del material audiovisual. A FluentU se la conoce como “el YouTube para estudiantes de idiomas”. Se puede probar por 15 días esta app de forma gratuita. Y si gusta, el cobro mensual es de US$30.

“La Nación” de Argentina / GDA