Día del Programador se celebrará el 13 de septiembre de este año.
Día del Programador se celebrará el 13 de septiembre de este año.
/ AlfredMuller/Pixabay
Por Redacción EC

Este 13 de septiembre se celebra el Día del Programador, una fecha que homenajea a todos aquellos que utilizan códigos para crear nuestras páginas webs, aplicaciones, dispositivos electrónicos y otros aparatos eléctricos que hacen nuestras vidas más y más convenientes.

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