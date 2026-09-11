Este 13 de septiembre se celebra el Día del Programador, una fecha que homenajea a todos aquellos que utilizan códigos para crear nuestras páginas webs, aplicaciones, dispositivos electrónicos y otros aparatos eléctricos que hacen nuestras vidas más y más convenientes.

La fecha nació en Rusia el 2007, idea del programador Valentín Balt, quien sugirió que una fecha que homenajeara a su profesión cayera en el 256 día del año, un número notable por que se remite al número de combinaciones posibles en un código de ocho bits, la unidad mínima de información en el rubro.

Esta fijación con el número hace que el Día del Programador cambie de fecha los años bisiestos y por ejemplo se celebrará el 12 de septiembre del 2028.

Si bien la idea nació en 2007, no fue implementada hasta 2009, cuando el presidente Dimitri Medvédev firmó un decreto estableciendo la nueva festividad, que pronto encontró ecos alrededor del mundo.

La profesión del programador siempre ha sido altamente codiciada, aunque la profesión está presentando una de sus evoluciones más rápidas gracias al auge de la intelignecia artificial, que está redefiniendo qué significa tomar parte en este trabajo al presentar oportunidades, en la formas de herramientas para automatizar sus trabajos, y riesgos, con el gran temor ser dejados atrás por la ola del IA.