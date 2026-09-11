Este 13 de septiembre se celebra el Día del Programador, una fecha que homenajea a todos aquellos que utilizan códigos para crear nuestras páginas webs, aplicaciones, dispositivos electrónicos y otros aparatos eléctricos que hacen nuestras vidas más y más convenientes.
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