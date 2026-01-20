Llegaron las vacaciones, y ya sea por hobbie de temporada o solo para capturar momentos del verano de forma ocasional, la fotografía ocupa un lugar primordial en millones de personas.

Francisco, Silva, Country Manager Chile-Perú de Kingston Technology, comenta que “durante las vacaciones, la fotografía se manifiesta de las más distintas formas, pero tal como contar con una buena cámara e independiente del dispositivo, se ha vuelto vital también el espacio de almacenamiento para las capturas, y que dicha memoria flash o SSD sea compatible con el equipo utilizado”.

Fotógrafos “de celular”:

Los smartphones se han convertido en la herramienta principal para capturar recuerdos y las últimas innovaciones apuntan a cámaras cada vez más potentes que ofrecen fotografías y videos en 4K. Pero almacenar esa gran cantidad de datos es todo un reto, especialmente considerando que el espacio interno de los celulares es limitado, y muchas veces es compartido por aplicaciones, archivos de todo tipo y más. ¿Cómo evitar quedarse sin espacio en medio de las vacaciones?

Una de las tendencias más recientes son los SSD externos, capaces de procesar los datos con la misma velocidad que las clásicas unidades de estado sólido que traen muchos computadores, pero en un formato portable, extremadamente cómodo y muy conveniente para almacenar todas las fotos y videos del viaje.

Una forma muy conveniente es con el Dual Portable SSD de Kingston, que transfiere archivos fácilmente entre dispositivos USB Tipo-A y USB-C, sin cables, a velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1.050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura. Esta solución ofrece capacidades de hasta 2 TB para archivos grandes, fotografías en alta resolución y videos 4K.

Los amantes de la fotografía con celulares también tienen otra opción, con el USB DT DUO Gen2 de Kingston. Gracias a sus conectores USB duales (Tipo-A y Tipo-C), DT DUO ofrece máxima compatibilidad entre computadores, tablets y teléfonos, facilitando el intercambio de datos sin necesidad de cables ni adaptadores. Disponible en capacidades de 128GB y 256GB, permite almacenar grandes volúmenes de contenido.

Cámaras profesionales que nunca pasan de moda

Es cierto. Ir de vacaciones con una cámara profesional -en parte por el fuerte auge de los celulares- es una práctica que muy pocas personas realizan. Se trata de usuarios con un alto nivel de manejo y verdaderos apasionados de esta actividad.

Y no solo pasa por la calidad de la cámara, ya que para almacenar las capturas de forma inmediata es muy importante considerar tarjetas de memoria que sean compatibles con las tareas más demandantes, como por ejemplo capturas en modo ráfaga, o imágenes en formato RAW, en que una sola imagen puede pesar varias decenas de MB.

Una alternativa muy práctica para usos intensivos como este son las tarjetas microSD Kingston Canvas Go! Plus G4, con capacidades que van entre 64GB y 1TB, y velocidades de hasta 200MB/seg, lo que las hace perfectas para emprender cualquier aventura. Pero no es la única forma, ya que tal como en celulares, los SSD externos también son herramientas muy recomendadas, como por ejemplo los modelos XS1000 y XS2000 de Kingston, con velocidades de hasta 1.000MB/seg y 2.000MB/seg, respectivamente, y capacidades de hasta 4TB en el segundo caso.

Drones: la nueva tendencia

Maniobrar un dron no solo implica tener licencia y contar con habilidades de conducción similares a las de un piloto profesional, sino que también entender a fondo su tecnología, lo que por cierto implica en qué tipos de dispositivos se puede almacenar las impresionantes tomas aéreas, sean fotografías o videos. En este segmento, las tarjetas Kingston Canvas Go! Plus G4 también son la solución perfecta, ya que cuentan con grados de velocidad de clase 3 UHS (U3) y clase 30 de video (V30), siendo compatibles con las exigencias habituales de estos dispositivos, incluyendo las cámaras de acción.

“El verano es una época para sacar a relucir el talento desde una cámara, cualquiera que esta sea. Lo más importante es poder almacenar estos recuerdos y que se vuelvan imborrables. Por eso, la recomendación siempre es contar con dispositivos de almacenamiento que cuenten con las respectivas exigencias, y que también permitan aprovechar todas sus ventajas, incluyendo comodidad”, finaliza el ejecutivo de Kingston Technology.