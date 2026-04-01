La NASA retransmitirá este miércoles en español el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar, como alternativa a la emisión oficial en inglés, para que la audiencia hispanohablante siga de cerca los preparativos del despegue, que tendrá lugar desde Florida.

El despegue está programado para las 18:24 hora local (22:24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, aunque la ventana de lanzamiento se extiende por dos horas.

La NASA comenzará la retransmisión en español a las 16:45 hora local (20:45 GMT) en su canal en YouTube, donde serán presentadores Luis Saucedo, director interino de la oficina de integración del vehículo Orión; Hamilton Fernández, narrador de lanzamientos de agencia espacial, y Noelia González, comunicadora del organismo.

Durante la transmisión se destacarán múltiples aspectos de la misión, desde los profesionales hispanohablantes que han trabajado en ella hasta los experimentos científicos que irán a bordo de la nave Orión, además de proporcionar comentario en vivo del lanzamiento.

En las horas antes del previsto lanzamiento, los equipos trabajan en el llenado de combustible del cohete.

Tanto el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) como la cápsula Orión, que transportará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), a la órbita lunar, ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento.

Los cuatro tripulantes se despertaron poco después de las 9:25 (13:25 GMT), según informó la NASA, y se convertirán en los primeros humanos en alcanzar la órbita de la Luna desde 1972, cuando el Apolo 17 abandonó el satélite natural.

Además, la misión inaugurará una era de exploración más inclusiva, al incluir por primera vez en una misión lunar a una mujer, a un astronauta de raza negra y uno no estadounidense, en este caso canadiense.

Artemis II tiene una duración prevista de 10 días, durante los que rodeará la Luna y permitirá a los astronautas contemplar la cara oculta del satélite.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, que prevé establecer una presencia humana en la Luna y emplear el satélite natural para llegar a Marte, con el objetivo de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria.