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Resumen

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La misión Artemis II llevará a una tripulación de cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna, marcando un hito en la exploración espacial. (Foto: Gregg Newton / AFP)
La misión Artemis II llevará a una tripulación de cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna, marcando un hito en la exploración espacial. (Foto: Gregg Newton / AFP)
Por Agencia EFE

La NASA retransmitirá este miércoles en español el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar, como alternativa a la emisión oficial en inglés, para que la audiencia hispanohablante siga de cerca los preparativos del despegue, que tendrá lugar desde Florida.