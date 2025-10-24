Este año 2025 es un año de cambio generacional. Durante la primera parte del siglo la población conocida como Millennial enfrentó el problema de los “nini”. Hoy ese calificativo cae en la llamada Generación Z.

El término hace referencia a la población que no trabaja y tampoco estudia, palabra que, además de ser un problema social, económico y de oportunidad, también generó un estereotipo en los milenials.

Indica una nota de 3DJuegos que el término se acuñó en Reino Unido, primero como NEET y que la Organización Internacional del Trabajo asegura que una quinta parte de la Generación Z se mantiene en esa clasificación.

En lo que se refiere a Reino Unido, se estima que este tipo de población alcanza los 3 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. Una situación que se repite en otros países, pero que aun está lejos de lo que se vivió en los primeros años del siglo.

En esa época, indican, la crisis económica provocó que un 22,5% de los jóvenes entren en esa categoría. Hoy la inflación que ha elevado el costo de la vida estaría detrás de este nuevo grupo de “nini”.