Los astronautas se preparan durante años para enfrentar el reto de salir de la Tierra. La mayoría de ellos viajan a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde realizan experimentos durante meses.

Ahora, una nueva generación de exploradores se prepara para volver a la Luna y, en un futuro no tan lejano, pisar por primera vez Marte. Pero, estas personas con gran preparación también tienen temores.

Los astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano y de la NASA Andrew Morgan respondieron una serie de inquietudes relacionadas a su vida en la EEI, entre estos cuestionamientos se encuentra la siguiente pregunta: ¿qué es lo más aterrador para los astronautas en el espacio?

“Ciertamente, hay muchos peligros viviendo en la EEI. Algunas de las emergencias para las que entrenamos se dan en un espacio pequeño y confinado. Así que nos preocupa el fuego y una atmósfera tóxica. Hay muchos productos químicos industriales, así que queremos asegurarnos de que los controlamos. Y como en la EEI estamos en módulos presurizados, siempre existe la posibilidad de que nos despresuricemos. O de que un agujero sea perforado por un micrometeroide y que nuestra atmósfera se derrame por la borda”, señaló Andrew Morgan en un transmisión en vivo.

“Estas son todas las cosas para las que nos entrenamos. Pero no creo que estas estén entre nuestras preocupaciones del día a día. Sabemos que nuestro trabajo es peligroso y estamos preparados para ello. Otra cosa que nos preocupa es cometer un error que avergüence a nuestras agencias espaciales o países”, agregó.

Por su parte, Parmitano afirmó que “siempre digo que me da miedo no saber. El único miedo que tenemos es a lo desconocido. Las cosas para las que estamos preparados no nos dan miedo”.

