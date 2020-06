Los indicadores iniciales sugieren que el plasma de personas convalecientes es seguro para tratar pacientes gravemente enfermos con COVID-19, según un informe difundido por Mayo Clinic sobre este tratamiento experimental.

El trabajo muestra datos de seguridad que Mayo Clinic y colaboradores que han informado sobre los primeros 5.000 pacientes hospitalizados que recibieron una transfusión de plasma de convalecientes en tratamiento experimental como parte del Programa de Acceso Expandido nacional de la Administración de Alimentos y Medicamentos para el COVID-19.

En este momento, el plasma de convalecientes es el único tratamiento con anticuerpos disponible para el COVID-19.

El informe evaluó los primeros siete días posteriores a la transfusión de 5.000 pacientes hospitalizados con COVID-19 grave o con riesgo de vida, o que fueron considerados en riesgo alto de progresar a un estado grave o con riesgo de vida. El protocolo de investigación define como graves o con riesgo de vida los casos de disnea, disminución de la saturación de oxígeno en sangre, insuficiencia respiratoria, choque séptico y disfunción o insuficiencia multiorgánica.

El 66% de los pacientes se encontraba en la unidad de cuidados intensivos y casi el 20% había sido diagnosticado con disfunción o insuficiencia multiorgánica. Cabe destacar que se informaron menos de un 1% de eventos adversos graves relacionados con la transfusión del plasma.

Los pacientes recibieron plasma entre el 3 de abril y el 3 de mayo. La incidencia de mortalidad a los siete días fue del 14,9 por ciento. Los investigadores notaron que aunque el estudio no fue diseñado para evaluar la eficacia del plasma de personas convalecientes, una incidencia de mortalidad a los siete días del 14,9 por ciento en esta cantidad de pacientes indica que “no hay señal de toxicidad más allá de lo que se espera del uso de plasma en pacientes gravemente enfermos”. Los próximos pasos consisten en recolectar y revisar más datos de seguridad, y continuar los estudios para determinar la eficacia de la intervención.

“Este es solo el comienzo del proceso de informes”, dijo Michael Joyner, jefe del Programa de Acceso Expandido en Mayo Clinic. “Somos optimistas pero debemos mantenernos objetivos mientras evaluamos más cantidad de datos de pacientes”.

Es importante destacar que este es un informe de seguridad y no brinda ningún hallazgo sobre la eficacia del plasma de personas convalecientes en el tratamiento de la COVID-19. Además, el Programa de Acceso Expandido está en curso y todavía se están recopilando datos. Este no es un ensayo clínico; no hay grupo de control (por ejemplo, un grupo de pacientes que no reciben intervención médica). Sin embargo, debido a la naturaleza mortal de la COVID-19 y la gran población de pacientes gravemente enfermos incluidos en el estudio, la tasa de mortalidad no parece excesiva, indican los investigadores.

Los números actuales de los pacientes inscritos se encuentra en uscovidplasma.org.

El programa de plasma de pacientes convalecientes en Mayo Clinic se desarrolló a partir de una iniciativa nacional de médicos e investigadores de 40 instituciones que se autoorganizaron para investigar el uso del plasma de personas convalecientes durante la pandemia de COVID-19 en EE.UU. Estas instituciones son Mayo Clinic, Johns Hopkins University, Washington University, Albert Einstein College of Medicine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Michigan State University y muchos otros centros médicos académicos y organismos gubernamentales que buscan establecer un programa nacional para modificar el curso de la enfermedad.

Mayo Clinic se comprometió a continuar la investigación para que los pacientes puedan beneficiarse de los nuevos descubrimientos lo antes posible. El objetivo es descubrir y aplicar rápidamente los avances científicos para vencer esta enfermedad mortal.

*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus

-----------------------------------------------------------------

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

VIDEO RECOMENDADO

Salud: Dr Huerta explica la importancia del oxígeno en pacientes contagiados

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter: