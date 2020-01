El comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV) consideró hoy que todavía es “demasiado pronto” para declarar una emergencia de salud pública de interés internacional dada su naturaleza restrictiva y binaria, anunció la institución en conferencia de prensa.

Luego de dos días de debate, los expertos reunidos en Ginebra decidieron no clasificar el brote de neumonía de Wuhan como una emergencia de salud pública de alcance internacional. El brote ya ha causado la muerte de 18 personas y más de 500 infectados.

“No estamos declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional [PHEIC] hoy. Como sucedió ayer, el comité de emergencia se dividió sobre si el brote de un nuevo coronavirus representa un PHEIC”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“Esta es una emergencia en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia sanitaria mundial. La evaluación de riesgos de la OMS es que el brote significa un riesgo muy alto en China y un alto riesgo a nivel regional y mundial”, agregó.

Con respecto a presuntos casos no confirmados, Adhanom Ghebreyesus aseguró que son “conscientes de los informes de los medios de presuntos casos en otros países, pero esos casos aún se están investigando”.

El jefe de la OMS matizó la información actual al afirmar que en la mayoría de casos la neumonía causa síntomas leves: “Sabemos que entre los infectados, una cuarta parte de los pacientes han experimentado una enfermedad grave”.

Además, agregó que “la mayoría de los fallecidos tenían afecciones de salud subyacentes, como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que debilitaron su sistema inmunológico”.

Adhanom Ghebreyesus confirmó que la transmisión de persona a persona solo se ha reportado en China y únicamente entre familiares o cuidadores. “En este momento, no hay evidencia de transmisión de persona a persona fuera de China, pero eso no significa que no sucederá”.

Misión multidisciplinaria

Los expertos instaron a apoyar los esfuerzos en curso para prevenir la propagación del coronavirus a través de una misión multidisciplinaria internacional de la OMS, que incluye expertos nacionales.

Esta misión tendría como objetivo revisar y apoyar los esfuerzos para investigar la fuente animal del virus, el alcance de la transmisión de persona a persona y los esfuerzos de detección en otras provincias de China y el resto del mundo.

Además, este grupo realizaría una vigilancia permanente de las infecciones respiratorias agudas graves en las regiones chinas afectadas, con el fin de reforzar las medidas de contención y mitigación del brote.